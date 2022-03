Puig, sindicatos y patronal exigen limitar "como sea" los precios energéticos y que los transportistas recapaciten

Así lo han trasladado tras una reunión para compartir propuestas de cara al documento que Puig enviará este miércoles a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para el plan nacional de respuesta a la crisis que el Gobierno aprobará el próximo 29 de marzo tras el Consejo Europeo de los días 24 y 25.

Puig ha asegurado que las tres partes están "absolutamente de acuerdo" en limitar los precios energéticos y buscar medidas para apoyar a los sectores afectados y a las familias, ya que ha advertido que "una inflación desmesurada es el germen de los populismos y la insatisfacción colectiva". "Tenemos que atajarlo como sea con políticas realistas estructurales y a corto plazo", ha defendido.

En esta línea, ha remarcado que "el Gobierno no ha renunciado en absoluto" a limitar el precio de la energía, sino que "lo que está en discusión es la manera de hacerlo", para lo que ha pedido que "Europa diga con toda claridad que hará todo lo necesario por salvar a las familias europeas".

A nivel autonómico ha avanzado que el pleno del Consell aprobará próximamente -desconoce si será posible este viernes porque están a expensas de la respuesta de España y la UE- un paquete de medidas para dar un "impulso decidido" a las energías renovables y reducir el gasto energético en la administración, salvo en infraestructuras esenciales como las sanitarias o residenciales.

Respecto a la huelga de los transportistas, Puig ha reclamado que los transportistas en paro se incorporen al diálogo en el marco del comité nacional del sector, así como que las protestas sean pacíficas. Así, aunque ha asegurado que empatiza con estos trabajadores, ha llamado a parar "cuanto antes" está situación porque afecta a la economía valenciana y "la confrontación no es la solución".

LOS SINDICATOS PLANTEAN ERTE

Por parte de los sindicatos, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha planteado medidas como recuperar los ERTE o contener el precio de los alquileres de locales y ha confiado en que el plan nacional permita "aliviar la situación actual de precios desbocados".

También ha hecho hincapié en que "no es una huelga de transportistas", sino un paro organizado por determinadas plataformas del sector, y ha advertido que "no es coherente ni correcto las agresiones que están sufriendo los trabajadores que no pueden seguir el paro porque no está amparado por la ley".

Ismael Sáez (UGT-PV) ha abogado por actuar sobre los precios energéticos mediante una "cirugía fina" en impuestos, sin una rebaja generalizada, y que los ERTE sean "la última solución" y solo de manera específica para los sectores afectados. Ha sostenido además que "la solución más rápida" podría ser una reducción de las retenciones del IRPF para los ciudadanos con menores rentas.

Sobre la huelga ha coincidido en que los transportistas están en su derecho, pero ha recordado que "estamos en un estado de derecho y hay que cumplir las normas que impone la convivencia". "Hay que echarles un cable, pero en términos pacíficos", ha resumido.

LA CEV DESCARTA RIESGO DE DESABASTECIMIENTO

Y de la patronal, su presidente, Salvador Navarro, ha exigido una posición europea en materia energética para "calmar los mercados" y que "esto no vaya a peor" y que los precios se limiten en todos los ámbitos, tanto en la luz como en el gas y el combustible.

Ha reiterado que "no es una huelga", sino un paro organizado, y ha pedido que los transportistas que se hayan sumado dejen trabajar a un sector transversal para la economía. Además, ha lamentado la "inacción" y falta de "sensibilidad" del Gobierno durante la semana pasada al considerar que ya podría haber tomado medidas.

Paralelamente, el titular de la CEV ha rechazado que haya riesgo de desabastecimiento, aunque ha reconocido que hay peligro -"mucho tiene que empeorar para que lo notemos"-, y ha pedido a los consumidores que compren racionalmente. "La cadena logística no se rompe tan fácilmente", ha recalcado.

Por otro lado, ha descartado que la economía valenciana esté actualmente en riesgo por el cambio de postura del Gobierno en relación al Sáhara Occidental, al apoyar el plan de autonomía marroquí: "No hemos detectado ningún problema: las crisis diplomáticas son un ámbito distinto de las relaciones comerciales".