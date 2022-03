Ucraïna.- L'ADDA d'Alacant celebrarà un concert solidari el 9 d'abril en benefici de les víctimes de la invasió

L'auditori ja ha iniciat el període de venda d'entrades a través de la web de l'ADDA i del portal Instanticket. També es realitzarà la recollida d'aportacions mitjançant fila zero.

El programa musical inclou 'Fanfarre for the Common Man' del compositor Aaron Copland, 'Silent Songs' de Valentin Silvestrov, el conegut ballet símbol de l'amor de 'Romeo i Julieta' o 'El cant dels Ocells' de Pau Casals, informa la institució en un comunicat.

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha explicat que amb aquesta nova acció de la Diputació de suport als refugiats empresa des de l'àrea de Cultura "volem demostrar, una vegada més, l'esperit solidari dels alacantins, en aquesta ocasió en favor del poble ucraïnés i especialment d'aquelles persones que s'han vist obligades a eixir del seu país sense recursos i en condicions de precarietat".

També ha detallat que els fons que s'arrepleguen aniran destinats íntegrament a accions d'ajuda a les víctimes de la contesa desenvolupades des d'organitzacions que col·laboren amb els refugiats.

Així, ha demanat la major implicació "en aquesta campanya per la pau, en la qual seran benvingudes totes les aportacions, grans o xiquetes, molt necessàries en un moment en el qual milers famílies sacsejades per la guerra necessiten la nostra ajuda de manera urgent".