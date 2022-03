Transició Ecològica aprova la revisió del pla de prevenció d'incendis de la Serra Calderona

Els plans dels parcs naturals es dividixen en dos línies d'actuació. D'una banda, les accions del pla de prevenció de causes, dirigides a reduir l'inici de l'incendi, i, per un altre, les del pla d'infraestructures, orientades a reduir l'avanç del foc.

L'actualització de la ferramenta de planificació arreplega una inversió de 25,24 milions d'euros per a la pròxima dècada, dels quals quasi 20 es dediquen a les infraestructures amb partides especialment significatives en execució i manteniment de tallafocs, pistes forestals, punts estratègics i dipòsits d'extinció. En aquesta partida s'inclou, també, el pressupost destinat a la recuperació dels usos agraris tradicionals i a dotar de les condicions de seguretat a les àrees d'ús públic.

El pressupost per al pla d'actuacions per a la prevenció de les causes ascendeix a 5,8 milions i està previst que es destine a tasques de formació i divulgació, a controlar les pràctiques de risc d'ús del foc i a la conciliació, així com a la vigilància i a millora de la detecció d'incendis forestals.

Entre les novetats, la Serra Calderona es converteix en el primer parc natural de la Comunitat Valenciana que inclou en la seua planificació punts estratègics de gestió (PEG). Es tracta de la identificació d'àrees en el territori que, per les seues característiques, precisen d'un tractament específic de la vegetació per a impedir la propagació de l'incendi.

Els mapes de combustible forestal són essencials per al disseny d'aquestes accions de prevenció que creen zones de seguretat enfront del foc.

L'Estratègia Mosaic de prevenció d'incendis està duent a terme un ampli treball d'actualització i desenvolupament dels plans dels Parcs Naturals. Als publicats aquest dimarts (Serra Calderona i la Pobla de Sant Miquel) s'afigen els de l'Albufera, Serra Gelada, Sot de Xera, Font Roja, el Hondo, Hoces del Cabriel i Salinas de Santa Pola, a més dels 7 de 2020, el de Serra d'Espadà en 2019.