Labora oferirà ajudes de fins el 4.500 euros a les persones aturades que inicien una activitat empresarial

Per a poder beneficiar-se dels fons, serà necessari que les persones aturades inscrites en Labora hagen iniciat l'activitat a partir de l'1 de gener d'enguany i que oferisquen una proposta innovadora, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

A més, serà preceptiu desenvolupar propostes innovadores que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o servicis existents; activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on la persona treballadora autònoma vaja a prestar servicis i idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

Així mateix, per a poder optar a la subvenció caldrà adjuntar un informe sobre la viabilitat i el compliment dels objectius del Mecanisme de Transformació i Resiliència per part de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

La convocatòria inclou diferents imports en funció de les circumstàncies personals de cada sol·licitant. Per açò, s'ha proposat una ajuda general de 2.500 euros para persona aturada.

L'import s'incrementa en els casos de persones aturades menors de 30 anys o majors de 45 anys (3.000 euros); persones aturades amb diversitat funcional o discapacitat (3.500 euros) i dones aturades víctimes de la violència sobre la dona (4.500 euros). Aquestes quanties augmenten en 500 euros en el cas de dones.

La sol·licitud per a percebre l'ajuda pot realitzar-se a través de la web de Labora ben telemàticament a través de la web o de forma presencial en les direccions territorials de l'organisme.

MECANISME DE TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

Labora ha apostat per l'emprenedoria i per la creació d'un teixit empresarial enfocat al futur i les noves tecnologies i, en aquesta línia, es va publicar al gener una ajuda amb els fons europeus del Pla de Transformació i Resiliència per a ajudar a desenvolupar l'activitat en un municipi despoblat de la Comunitat o dur a terme un projecte que fomente la digitalització o la transició ecològica. El termini per a sol·licitar aquesta ajuda continua obert.

El Servici Valencià d'Ocupació i Formació ha posat a la disposició de la ciutadania una 'newsletter' on les persones inscrites reben informació en el seu correu electrònic sobre ajudes, ocupació i formació.