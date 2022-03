UGT PV reclama la jubilació anticipada als 60 anys per al personal públic dels servicis de salut

L'organització sindical denúncia en un comunicat el "greuge comparatiu" que pateix aquest personal respecte de qualsevol un altre inclòs en el Règim General de la Seguretat Social, ja que és l'únic, juntament amb el funcionariat, que no pot gaudir d'aquest tipus de jubilació "encara que es complisquen els requisits marcats legalment".

Les dos modalitats de jubilació (ja siga anticipada o parcial amb contracte de relleu) té "efectes positius tant per al propi personal com per a la ciutadania ja que redunda en una millora de la qualitat del servici", segons sosté el sindicat: la jubilació progressiva i voluntària del professional" evita una desconnexió brusca amb la seua activitat i la possibilitat de transferir els seus coneixements i experiència abans de la jubilació total".

A més, potencia la figura del personal relevista que, a més de rejovenir la plantilla, "es beneficia d'aquesta transmissió de coneixements, al mateix temps que es dona continuïtat en la qualitat del servici".

Moltes de les activitats professionals desenvolupades pel personal dels servicis sanitaris suposen, sovint, una "exposició constant" a "agents tòxics, perillosos, insalubres i altament contaminants", com per exemple l'exposició a citostàtics, gasos anestèsics, radiacions, agents biològics i requereixen una elevada demanda física i psíquica per al desenvolupament del lloc de treball.

A més, el treball a torns, inclosos els nocturns, és habitual en aquest col·lectiu. En l'àmbit de la dependència, en el qual UGT també ha sol·licitat la jubilació anticipada, els llocs de treball es veuen caracteritzats per una mà d'obra intensiva que realitza les seues comeses en condicions "extremadament dures", ja que és comú l'esforç físic com a força motora per a la realització de la seua activitat.

A mesura que augmenta l'edat del personal, creix el temps que exerceix aquest tipus de treball, la qual cosa genera un "desequilibri obvi" entre les capacitats físiques i els requeriments del lloc.

UGT Serveis Públics demana que s'insistisca en la modificació de l'article 215 de la Llei General de Seguretat Social, perquè faça referència a l'Estatut Marque, i en la del Reial decret 1131/2002, pel qual es regula la jubilació parcial.

Encara que es tracta d'una competència estatal, el sindicat recorda a la Conselleria de Sanitat que depèn de l'àmbit autonòmic "dur a terme un pla d'ordenació de recursos humans per a fomentar que el seu personal puga retirar-se anticipadament o parcialment, com indica l'article 26.4 de l'Estatut Marc".

El sindicat ha dirigit un escrit a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en el qual recorda que UGT porta "anys reclamant que s'inicie la negociació necessària i el desenvolupament normatiu precís per a fer efectiva la jubilació parcial i l'anticipada per coeficients reductors per al personal depenent d'aquesta administració".

Tot esperant que fructifique la negociació, UGT Serveis Públics proposa diverses solucions intermèdies per a "alleujar" la situació d'aquest personal. sí, planteja l'adaptació o canvi de lloc del personal funcionari, estatutari i laboral per motius de salut o exposició a riscos laborals; "la segona activitat" o exempció de torn de nit per raó d'edat i insisteix que el personal amb edat propera a la jubilació puga canviar de lloc o de torn rotatori a un horari fix (matí o vesprada) sense que açò supose un minvament de les seues retribucions.

Aquesta opció permetria a les persones majors de 55 anys que hagen realitzat de manera ininterrompuda torn rotatori durant un període de set anys canviar a torn fix sense deixar de percebre el complement d'atenció continuada.

DADES DE L'AUDITORIA OPERATIVA

Segons dades de l'auditoria operativa de la gestió del personal sanitari realitzada per la Sindicatura de Comptes, en 2019 l'edat mitjana del personal facultatiu era de 49,2 anys i el percentatge de professionals que superaven els 60 anys se situava en el 23% de la plantilla.

En el cas del col·lectiu de medicina familiar i comunitària, el 55,9% són majors de 60 anys. Per la seua banda, el grau d'envelliment entre el personal d'infermeria és lleugerament inferior, però també destacable. La proporció de personal major de 60 anys és del 18%. Aquest informe no proporciona dades d'altres categories, encara que són majoritàries i també estan afectades per l'envelliment, segons el sindicat.