El TEM presenta en València 'La máquina de Turing', "la història d'un heroi abocat a la tragèdia"

El britànic Alan Turing (1912-1954) ha passat a la història com un dels investigadors més importants del segle XX, pioner en el naixement de la informàtica i inventor de la revolucionària màquina Enigma, que va permetre desxifrar els codis que els nazis utilitzaven per a xifrar els seus missatges durant la II Guerra Mundial.

Enaltit com un heroi per Churchill i la mateixa Reina d'Anglaterra, Turing també amagava un secret inconfesable en una època en la qual les lleis angleses consideraven l'homosexualitat com un crim. Va ser detingut i condemnat perquè va refusar defendre's per alguna cosa que, en la seua opinió, no constituïa delicte algun.

En lloc de complir condemna en la presó, va triar la castració química, la qual cosa li va provocar uns efectes devastadors en la seua salut física i mental. Dos anys més tard es va suïcidar mossegant una poma enverinada amb cianur, recorda la sala del Cabanyal-Canyamelar en un comunicat.

No va ser fins el 1983, tres dècades després de la seua mort, quan Andrew Hodges va publicar una completa biografia sobre ell, Alan Turing: 'The Enigma'. A partir d'aquest llibre, el dramaturg Hugh Whitemore va escriure una obra de teatre, 'Breaking the Code', que es va estrenar en 1986 amb Derek Jacobi en el paper protagonista.

Finalment, en 2018, l'autor, director i actor teatral francés Benoit Solès reinterpretava el text de Whitemore en una nova peça escènica titulada 'La Máquina de Turing', adaptada al castellà pel prestigiós dramaturg argentí Claudio Tolcachir en un espectacle que els pròxims 26 i 27 de març (19.30 hores) podrà veure's per primera vegada a València, sobre l'escenari del Teatre El Musical. Aquesta última data coincidirà, a més, amb la celebració del Dia Internacional del Teatre.

NOMINAT AL PREMI MAX

Daniel Grao va ser nominat al premi Max en 2021 per la seua encarnació d'Alan Turing, que en l'obra viu aïllat del món en la seua casa de Manchester fins que un robatori li obliga a interposar una denúncia en comissaria.

És l'any 1952 i Turing és un home encantador i brillant que ha decidit ocultar la seua condició sexual a causa de les fèrries restriccions morals de l'època. El sergent de policia encarregat del cas (interpretat per Carlos Serrano) entaularà una inesperada amistat amb el cèlebre matemàtic, si bé no podrà evitar que la intervenció dels servicis secrets acabe traient a la llum el gran secret, un fet que desembocarà en el seu tràgic final.