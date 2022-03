El TEM presenta en València 'La máquina de Turing', "la historia de un héroe abocado a la tragedia"

El británico Alan Turing (1912-1954) ha pasado a la historia como uno de los investigadores más importantes del siglo XX, pionero en el nacimiento de la informática e inventor de la revolucionaria máquina Enigma, que permitió descifrar los códigos que los nazis utilizaban para cifrar sus mensajes durante la II Guerra Mundial.

Ensalzado como un héroe por Churchill y la misma Reina de Inglaterra, Turing también escondía un secreto inconfesable en una época en la que las leyes inglesas consideraban la homosexualidad como un crimen. Fue detenido y condenado porque rehusó defenderse por algo que, en su opinión, no constituía delito alguno.

En lugar de cumplir condena en la cárcel, eligió la castración química, lo que le provocó unos efectos devastadores en su salud física y mental. Dos años más tarde se suicidó mordiendo una manzana envenenada con cianuro, recuerda la sala del Cabanyal-Canyamelar en un comunicado.

No fue hasta 1983, tres décadas después de su muerte, cuando Andrew Hodges publicó una completa biografía sobre él, Alan Turing: 'The Enigma'. A partir de este libro, el dramaturgo Hugh Whitemore escribió una obra de teatro, 'Breaking the Code', que se estrenó en 1986 con Derek Jacobi en el papel protagonista.

Finalmente, en 2018, el autor, director y actor teatral francés Benoit Solès reinterpretaba el texto de Whitemore en una nueva pieza escénica titulada 'La Máquina de Turing', adaptada al castellano por el prestigioso dramaturgo argentino Claudio Tolcachir en un espectáculo que los próximos 26 y 27 de marzo (19.30 horas) podrá verse por primera vez en València, sobre el escenario del Teatre El Musical. Esta última fecha coincidirá, además, con la celebración del Día Internacional del Teatro.

NOMINADO AL PREMIO MAX

Daniel Grao fue nominado al premio Max en 2021 por su encarnación de Alan Turing, que en la obra vive aislado del mundo en su casa de Manchester hasta que un robo le obliga a interponer una denuncia en comisaría.

Corre el año 1952 y Turing es un hombre encantador y brillante que ha decidido ocultar su condición sexual debido a las férreas restricciones morales de la época. El sargento de policía encargado del caso (interpretado por Carlos Serrano) entablará una inesperada amistad con el célebre matemático, si bien no podrá evitar que la intervención de los servicios secretos acabe sacando a la luz el gran secreto, un hecho que desembocará en su trágico final.