Les fortes pluges obliguen a interrompre trens de rodalies a la Comunitat i a tallar carreteres

En concret, respecte als trens, la circulació entre les estacions de Bunyol i Utiel de la Línia C-3 ha quedat interrompuda per acumulació d'aigua a causa de les fortes tempestats de les últimes hores.

Renfe ha establit un pla alternatiu de transport per carretera entre les dos estacions. Entre Bunyol i València Nord el servici de la Línia C-3 circula sense incidències.

Els trens afectats han sigut els que tenien eixida des de Bunyol a les 7.44 i 8.18 i els de eixida d'Utiel a les 6.05 i 6.55 hores.

En la resta de les línies del nucli de València el servici es desenvolupa amb normalitat, han apuntat des de Renfe.

Per la seua banda, s'ha tallat la N-III, a l'altura del quilòmetre 265, en tots dos sentits, a causa de les pluges.

PERILL DE DESBORDAMENT

A Borriana s'ha establit el Centre de Coordinació Operativa Municipal (Cecopal) per perill de desbordament del riu Anna. S'ha declarat l'Emergència Situació 0, encara que la tendència és decreixent. Els bombers de la Diputació de Castelló s'han retirat a base a causa que està baixant el nivell.

Així mateix, s'ha desbordat el Riu Belcaire a Moncofa i hi ha problemes amb l'entrada d'aigua marina en la zona de la desembocadura. S'ha establit el Cecopal. El nivell ha baixat considerablement i la tendència és decreixent.

També hi ha hagut un desbordament en el Barranc del Carraixet, a Alboraia, i s'han evacuat a 15 persones en la desembocadura. Hi ha diversos camins tallats.

Aquesta nit, així mateix, s'ha desbordat el riu Magro a Algemesí i Guadassuar i s'han arribat als 400 m3/s, amb tendència descendent.

Per la seua banda, els bombers de la Diputació de Castelló s'han mobilitzat per a retirar un arbre caigut sobre un vehicle estacionat a Suera, així com per a revisar una vivenda unifamiliar en la urbanització a Eslida. Ha caigut un mur.

Així mateix, un bomber ha passat tota la nit amb una persona per les roïnes condicions d'un pont i un barranc que calia travessar per a poder eixir cap a la seua vivenda. Després de descendir el cabal del riu, els bombers han previst evacuar-li via terrestre mitjançant un camió tot terreny. L'home es troba perfectament.