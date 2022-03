Kylie Jenner y Travis Scott se arrepienten y su hijo ya no se llamará Wolf

Parece que tras unas cuantas semanas, a Kylie Jenner y a Travis Scott no les está convenciendo eso de ir por la casa diciendo "¡Wolf! ¡Wolf!". O quizá ellos le llaman por su segundo y más desconocido nombre, Jacques, igual que su padre, pero aún así todo el mundo le conoce como Wolf... Hasta ahora. La más joven de las Kardashian ha anunciado que ese ha dejado de ser el nombre de su recién nacido.

La influencer de los 320 millones de seguidores y el rapero, que está intentando llevar un perfil más bajo desde la tragedia de Astroworld en la que se vio implicado, han eliminado de sus vidas la idea de que su segundo hijo se llame Wolf, que en español significa 'Lobo'.

Quizá haya pesado, que al igual que su hermana, Stormi Webster, de cuatro años y a quien se la conoce en Twitter Español bajo el sobrenombre de 'La Chubascos', las redes ya habían comenzado a jugar con el nombre del bebé y ya aparecían apelativos igual de cariñosos como 'El Raposo', 'El Lupino', 'El Salvaje' o 'El Astuto'.

A través de una de sus stories, Kylie ha dado a conocer la noticia. "Para vuestra información, el nombre de nuestro hijo ya no es Wolf. La verdad es que no sentimos que sea el adecuado para él. Solamente quería compartirlo porque sigo viendo 'Wolf' en todas partes", ha escrito la empresaria, que sin embargo no ha dado ninguna pista de cuál es ahora el nombre del pequeño rey de la casa, nacido el pasado día 2 de febrero.

Todo esto, además, ha ocurrido justo después de que la joven modelo de 24 años haya dedicado toda una serie de publicaciones al bebé-antes-conocido-como-Wolf, empezando por un vídeo de más de nueve minutos en YouTube, titulado To Our Son ("A nuestro hijo").

Este lleva diez millones y medio de reproducciones en apenas un par de días, y en el se peude ver a gran cantidad de miembros de las dos familias mandándole un mensaje de amor al futuro Jacques Webster, y seguido de dos publicaciones en las muestra tanto el embarazo como la nueva vida con el recién nacido, sin mostrarlo nunca directamente.