La pluja obliga a suspendre la mascletà d'aquest dimarts de la Magdalena i la Nit Màgica

La mascletà d'aquest dilluns estava a càrrec de pirotècnia Pibierzo, que anava a disparar 207,16 quilos de material pirotècnic, amb 75 MM de calibre màxim i amb una durada aproximada de 7 minuts.

De fet, sobre les 14.00 hores, se n'anava a realitzar una destrucció controlada de la part terrestre de la mascletà per "raons de seguretat", però finalment no s'ha dut a terme posat que el material pirotècnic estava "molt mullat", per la qual cosa s'ha procedit finalment a la seua retirada.

Per la seua banda, l'Encesa prevista per a les 20.00 hores del dilluns també s'ha suspès, encara que les gaiates s'encendran cada dia en els diferents sectors de la ciutat, i "el dia que l'organització crea oportú" es realitzarà l'acte oficial, que serà l'encesa de totes al mateix temps, acompanyat d'una rematada pirotècnica.

La programació de les festes de la Magdalena ha patit altres variacions a causa de la pluja, que ha obligat a suspendre també la jornada de Som-Circ prevista per a aquest dilluns a les 17.00 hores en l'esplanada del Palau de la Festa.

Pel seu costat, les dos actuacions de la Mostra Folklòrica previstes en la plaça Hort dels Corders a les 18.30 hores i a les 20.00 hores i la XX Mostra de Música i Folklore Regional programada en la plaça Santa Clara a les 20.00 hores s'han ajornat a l'espera d'una nova data.

També s'ha suspès la Nit Màgica prevista per a aquest dimarts a les 22.30 hores davant la previsió de pluja que "impedeix garantir les condicions de seguretat per al seu correcte desenvolupament".

A més, totes les actuacions musicals programades en la plaça Major a les 23.00 hores, des d'aquest dilluns fins al divendres, es traslladen a la Pèrgola.