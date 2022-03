Broncano se guarda en 'La Resistencia' una parte de su entrevista con Bertín Osborne: "Me gusta crear emoción"

Telecinco ya anuncia el próximo programa de Mi casa es la tuya, que tendrá, este sábado, como invitado a David Broncano.

Según el avance que ha lanzado la cadena, Bertín Osborne recibirá al presentador de La Resistencia en su finca andaluza y Broncano no disimulará su asombro al ver lo enorme que es todo aquello. "¿Puedes decirme cuánto cuesta la hacienda gigante de 700.000 metros cuadrados?", la pregunta con ironía.

Una vez más, y como hace en La Resistencia, David saca su humor para vacilar a Bertín, que se toma bien la actitud del humorista. ¿"Cuál es la persona más influyente o famosa con la que tienes contacto frecuente?" o "¿has probado algún juguete sexual?", son algunas de las preguntas que le hace Broncano al artista andaluz, que se queda, como se suele decir, a cuadros.

Así, David retará a Bertín a una partida de pádel, hablará sobre su vida y recibirá un regalo muy especial que llevaba tiempo esperando: la yegua que el cantante prometió a su invitado en noviembre, cuando visitó La Resistencia.

Además, Broncano no estará solo. Le acompañarán Pocholo, El Sevilla y Boris Izaguirre para reunirse junto a él y Bertín en una comida que apunta a ser inolvidable.

De todo esto habló Broncano en La Resistencia este lunes. "Echamos unos buenos ratos. Me lo pasé muy bien en la finca de Bertín, me trataron muy bien", aclaró David.

El presentador señaló en su programa que los invitados de su entrevista surgieron porque él no quiso que llevaran a nadie cercano. "Normalmente, llevan a amigos y familia del invitado, pero dije que no quería porque me daba pudor ver gente ahí hablando de mí".

Además, habló de la yegua que le regaló el artista. Así, desveló que ya la ha montado en alguna ocasión y que, aunque han sido pocas veces las que la ha visto, ya la tiene mucho cariño. Eso sí, al ser preguntado por sus colaboradores por el nombre de la yegua, David no quiso desvelar ese dato y emplazó a la audiencia a que lo vea en el programa de Telecinco.

"No voy a decir el nombre, porque ponen el programa este fin de semana, me gusta crear emoción. Se me ocurrió allí, pero está bastante guapo el nombre", señaló Broncano, dejando clara una postura de la que se hizo eco el Twitter oficial del programa.