Numerosas críticas en redes a 'El hormiguero': De "Infumable" a "en el Top 3 de los peores del año"

Luis Tosar, Daniel Guzmán y Joaquín González, presentaron este lunes en El hormiguero su nueva película, Canallas, dirigida por Guzmán y que llegará a los cines el próximo 1 de abril.

Pablo Motos, en su retorno al programa tras su baja de una semana por covid, quiso presentar al más desconocido de sus invitados, González, y para ello le preguntó a Guzmán por él: "Joaquín es un personaje único, se va a convertir en un fenómeno social, creo que hemos creado un monstruo", admitió el actor y director.

"¿A qué te dedicas realmente?", le preguntó el valenciano a su invitado, que no es actor profesional: “Considero que soy una persona que intenta buscarse la vida lo mejor que puede, vendo de todo, aunque cuando hay una operación grande no me sale, vendo desde un hotel, un cuadro, un suelo, azúcar, leche en polvo, lo que haya para vender”, afirmó.

Pero el tono de la entrevista, los invitados y las preguntas decepcionaron a los espectadores, que no dudaron en expresarlo en redes sociales, catalogando a la entrega de este lunes de El hormiguero como "infumable" o "en el Top 3 de los peores del año".

