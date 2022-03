Supermercats i mercats no perceben desproveïment i demanen als consumidors no caure en l'"efecte paper higiènic"

De moment, algunes superfícies com Consum han decidit limitar la compra de productes com la llet, però fins a un màxim sis bricks per dia. Galícia, Astúries i Andalusia són les zones des de les quals hi ha més complicacions per al transport cap a la Comunitat Valenciana, mentre la producció i distribució pròpia està garantida.

"No hi ha un problema de proveïment, només un de transport que està localitzat", ha apuntat a Europa Press el president d'ASUCOVA, Pedro Reig, qui veu necessari diferenciar la situació actual de la falta de subministrament que va haver-hi a l'inici de la guerra d'Ucraïna.

Així, mentre per a l'oli de girasol "s'han buscat productes i mercats alternatius", la llet que es ven en els supermercats valencians procedeix fonamentalment del nord d'Espanya. "De moment no hi ha problema, però és un fet que ha de resoldre el Govern perquè la cosa no vaja a més", ha subratllat el representant dels supermercats.

Per açò veu necessari no traslladar un missatge d'"alarma" a la població, ja que en les últimes setmanes ha detectat un "comportament anòmal" d'augment de la demanda en aquestes superfícies: "No hi ha cap problema amb el paper higiènic, ni amb l'arròs o els cigrons".

Els supermercats garanteixen així que "la cadena seguirà funcionant perfectament" i insten la ciutadania a no sobreaprovisionar-se, insistint que si es limita la compra d'unitats és precisament per a garantir el subministrament durant la vaga: "Fem una crida a la responsabilitat del consumidor".

En Mercavalència tampoc perceben risc de desproveïment per la parada dels transportistes, ja que la gran majoria de productes procedeixen de la zona. "Els mercats estan proveïts", ha asseverat el seu responsable de comunicació, Ángeles Hernández.

A açò se suma que els compradors dels mercats municipals es van anticipar aprovisionant-se abans de les Falles de la setmana passada, mentre tampoc hi ha problemes de subministrament en la zona habilitada per a la venda directa pels agricultors coneguda com a 'Tira de contar'.

FALTEN PRODUCTES PERÒ HI HA SUBSTITUTS

Per part dels consumidors, AVACU ha visitat aquest dilluns diversos supermercats després d'una setmana de vaga de transportistes i ha comprovat que en la majoria s'aprecia menor quantitat de productes en els lineals, com a carn, peix, làctics, pasta, llegums, frescs...

"Així i tot, no podem parlar de desproveïment com a tal, ja que encara que sí hi ha falta de certs productes, també podem trobar similars d'altres marques", explica l'organització, que recolza la limitació de productes com a oli o llet per a "protegir els interessos dels consumidors i evitar l'apilament".

Amb tot, la vaga no afecta únicament als productes d'alimentació, ja que uns altres pateixen retards en les seues entrega a causa d'aquesta situació. En definitiva, AVACU recomana realitzar una compra i un consum responsables i torna a demanar a transportistes que reflexionen, ja que "els qui assumeixen el dany i les conseqüències de les seues parades són directament les famílies".