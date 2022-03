Un coche con balazos, motos históricas y un traje de luces de El Juli: la atípica subasta de bienes incautados a narcos

El Ministerio de Sanidad organiza periódicamente subastas de bienes incautados a narcotraficantes. En 2021 se llevaron a cabo tres, en Madrid y Cádiz, y la próxima ya tiene fecha: será a principios de abril. En total, se enajenarán 24 lotes. El grueso de los mismos son coches y embarcaciones, pero entre los objetos con el cartel de 'se vende' hay auténticas rarezas: un Audi Q7 con varios orificios de bala, un traje de luces que se dice que perteneció al torero El Juli y cuatro cabezas disecadas de toros que fueron lidiados en la plaza de Las Ventas.

Todos estos bienes, y otros muchos, engrosan el Fondo de Bienes Decomisados del Plan Nacional sobre Drogas. A este organismo van a parar todos los objetos que se les decomisan a los condenados por sentencia firme por actividades vinculadas al narcotráfico. Después se enajenan en subastas públicas y el dinero que se obtiene con ellas va a financiar actuaciones de las administraciones públicas relacionadas con la prevención, la investigación, la persecución y la represión del tráfico de drogas.

La próxima de estas citas se ha organizado en la delegación de Madrid y, como máximo, se pueden presentar ofertas hasta el 7 de abril. Entre los bienes que se ofertan hay 13 coches, varios de alta gama, como un Porsche Cayenne, un BMW 520 D o un Audi Q7. Este último se vende con una particularidad: tiene varios daños generales por uso, inmovilización... y por impactos de bala. Así consta en la ficha que acompaña a la subasta del vehículo, que precisa que los desperfectos afectan "tanto a la estructura metálica exterior como a la interior".

El coche es de 2008 y se ha tasado, pese al estado en el que se encuentra, en 4.700 euros, aunque los interesados pueden plantear ofertas desde 1.410 euros.

No es este el único detalle que hace particular a la próxima enajenación del Fondo de Bienes Decomisados. Otro de los lotes, el número 23, es un traje de luces azul y oro que perteneció al torero El Juli. No le falta detalle: se venden las manoletinas, el chaleco, la muleta, el estoque, los tirantes, la montera, la chaqueta, la taleguilla, el capote de paseíllo, tres banderillas... y hasta la vitrina en la que se conserva en "buen estado con envejecimiento normal en prendas y óxido en estoque". Se ha tasado en 1.700 euros y el importe mínimo de la oferta debe ser de 1.020 euros.

El lote 24 no es menos sorprendente: se trata de un lote de cuatro cabezas de toro montadas en metopa con placa identificativa. Fueron lidiadas en diferentes tardes de los primeros años de este siglo en Las Ventas y están tasadas en 1.750 euros, admitiéndose ofertas desde 525 euros.

Por algo más de dinero se ofrecen una motocicleta histórica, de 53 años de antigüedad, de la casa Guzzi, que acepta ofertas desde algo más de 600 euros. Hay otras dos motocicletas del fabricante español Sanglas, con 47 años de antigüedad, que están tasadas en 1.426 euros y admiten ofertas desde 426 euros.

¿Cómo hacer una oferta?

Todos estos objetos, juntos a dos furgonetas, algunos vehículos más y varias embarcaciones están conservados en diferentes de almacenes de la Comunidad de Madrid, Murcia o Málaga. Se pueden visitar, siguiendo las instrucciones que aparecen en el Plan Nacional sobre Drogas, los días 28, 29, 30 y 31 de marzo, y el 1 de abril. Hay dos teléfonos para información, en horario de 10.00 a 13.00 horas, el 91 822 62 49 y el 91 822 62 41.