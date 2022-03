L'Ateneu de València proposarà una experiència immersiva en l'art de Goya amb un miler d'imatges

Més de 70.000 persones han gaudit ja d'aquesta producció, que utilitza tecnologies capdavanteres per a brindar "una experiència audiovisual immersiva única per a gaudir de l'obra del mestre aragonés", destaquen els seus impulsors en un comunicat.

La proposta consisteix en més de mil imatges que envolten al públic gràcies a quaranta projectors d'última generació que, sincronitzats amb música de compositors clàssics com Albéniz, Falla, Granados o Boccherini, creen una perfecta aliança entre art i tecnologia per a acostar el públic de totes les edats el talent del genial pintor.

#INGOYA romandrà a València des de l'1 d'abril fins al 30 de juny. Per açò, l'organització ja ha posat a la venda les entrades per a gaudir de l'esdeveniment i, a més, per a la seua venda anticipada ha preparat descomptes de fins al 15 per cent sobre el preu de les mateixes sempre que s'adquirisquen abans del 31 de març.

L'entrada general costa 12,50 euros de dilluns a divendres i 14,50 euros els caps de setmana i festius. A part del descompte per compra anticipada, també existixen preus especials per a menors de 6 a 15 anys, estudiants, majors de 65 anys, aturats, grups, col·legis, persones amb discapacitat i persones de mobilitat reduïda (acompanyant gratis).