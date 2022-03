Ucraïna.- Soler demana que les autonomies puguen utilitzar romanents per a fer front a les conseqüències de la guerra

Així ho ha indicat el conseller en una trobada que ha mantingut amb les tres vicepresidències del Govern en la qual també ha participat el conseller d'Economia, Rafael Climent. Tots dos han instat a dur a terme una "actuació urgent i extraordinària" de totes les administracions, i especialment dels Governs centrals i de la UE.

Per als consellers, aquest és una situació "excepcional", per la qual cosa han reiterat la necessitat d'engegar com més prompte millor una sèrie de mesures que tinguen el seu impacte tant en el curt com en el mitjà termini.

Així, han subratllat la necessitat de limitar "de manera urgent" en els preus de l'energia, amb especial atenció a les indústries intensives en l'ús del gas com la ceràmica per l'efecte que pot tindre l'increment de costos en termes d'ocupació i de viabilitat empresarial.

També han sol·licitat la reducció dels impostos especials com el de l'energia o els hidrocarburs, sense que açò repercutisca en una recaptació d'ingressos de les comunitats autònomes en el sistema de finançament; l'agilitació de la transició energètica amb el foment de les energies renovables, la importància que el bo per a reduir la factura dels consumidors no només es vincule a l'IMV, sinó que també s'articule de manera que beneficie a les classes mitjanes o majors recursos per a l'atenció dels refugiats a la Comunitat Valenciana.

Per descomptat, Soler i Climent també han tornat a reclamar durant la seua intervenció la reutilització per part de les CCAA dels fons sobrants del pla de solvència de l'Estat (Resistir Plus) "per a tindre un matalaf amb el qual les autonomies puguem dur a terme diverses mesures de xoc i suport als nostres sectors afectats tant per l'absència i encariment de les matèries primeres, com per l'alt cost de l'energia que la invasió de Rússia a Ucraïna ha agreujat". Tot açò ha de produir-se sense perjuí de la importància que la UE i el Govern "flexibilitzen de nou en aquest context de crisi les regles fiscals".

"Hem d'evitar per damunt de tot el tancament del nostre sector industrial per la incapacitat de fer front a l'increment de costos, amb la repercussió que açò tindria en termes socials, d'ocupació i econòmics i per a açò cal adoptar mesures urgents que s'adapten a la situació excepcional que estem vivint. A l'espera del que la UE decidisca en el disseny i concreció del seu nou marc temporal d'ajudes, hem de fer un pas al capdavant i engegar les mesures de xoc necessàries", ha assegurat el conseller d'Hisenda.