Un miler de transportistes se suma a la marxa lenta a València per a demostrar al Govern que "no són una minoria"

Així, ho ha assenyalat aquest dilluns el president de l'Associació de Transport Portuari de la Comunitat Valenciana, Álvaro Ortiz, integrada en la Plataforma en Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera.

La ministra de Transport es reuneix hui amb el Comité Nacional del Transport per Carretera, però no amb aquesta Plataforma, que va iniciar dilluns passat una vaga indefinida, ja que des del Govern es defèn que el CNTC és el "òrgan de participació del sector".

No obstant açò, Álvaro Ortiz ha apuntat que, amb aquesta manifestació, convocada per la Plataforma a nivell nacional, volen demostrar a l'Administració que no són "una minoria" sinó que el transportista "de base és el 85% del transport que es desenvolupa a nivell nacional". Per açò, considera que "no és rebut" que la ministra no els incloga en les converses i ha apuntat: "Evidentment ens haurem de mobilitzar més, per descomptat".

La marxa lenta ha eixit des del polígon valencià de Riba-roja, on s'han concentrat prop d'un miler de camions, i a continuació s'han dirigit València per la A-3 fins a arribar a l'avinguda del Cid, creuar Tres Forques i pel bulevard sud finalitzar en la Ciutat de les Arts i les Ciències per a reprendre el retorn per la V-30, direcció Barcelona, i l'A-7, direcció Alacant, fins a tornar al punt de partida.

En el comunicat repartit, assenyalen que "ara és el moment de donar a conéixer a l'opinió publica i l'administració la precarietat que viu el sector del transport", així com de "demostrar-nos a nosaltres mateixos qui està disposat a posar el seu granit d'arena per a resoldre la situació insostenible que tenim". "És el moment de plantar-nos i demanar allò que és nostre, no val quedar-se a casa i després queixar-nos", assenyalen.

En eixe sentit, apunten que treballen amb "preus dels ports de 2003, amb el combustible al triple de preu que eixos anys, amb un gran increment de preu de pneumàtics i tallers" i que, malgrat d'haver donat "el 'call' en plena pandèmia, on érem herois, treballem en condicions lamentables i sense piular malgrat que en alguns llocs ens tractaven com a infectats".

Així mateix, afirmen que cada vegada se'ls "compliquen més" les tasques per a desenvolupar la seua faena i són menys productius. Per tot açò, indiquen: "Hem d'aprofitar aquesta ocasió única. Anem a per totes".

PETICIONS

Entre les seues peticions es troba no treballar per davall de costos d'explotació, pagament màxim a 30 dies sense possibilitat de pacte en contra, sol·licitar un bon conveni nacional perquè no hi haja desigualtats en salaris depenent de l'àrea geogràfica, i la jubilació als 60 anys.

Així mateix, reclamen que se'ls reconeguen com a malalties professionals les derivades de la professió igual queels accidents de trànsit quan exerceixen el seu treball, seguretat i vigilància per part de l'Estat en àrees de descans i polígons industrials, espais condicionats per a conductors en els punts de càrrega i descàrrega i poder satisfer unes mínimes necessitats d'alimentació i higiene i l'eliminació de la càrrega i descàrrega per part dels conductors sense possibilitat de "excepte pacte en contra".