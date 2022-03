Morant valora la "mirada creativa i innovadora" de persones i entitats en favor d'un país "més competitiu"

Morant s'ha pronunciat així durant la seua intervenció en l'entrega dels Premis Nacionals d'Innovació i del Disseny 2021, un acte celebrat en el Palau de Congressos de València que ha sigut presidit per Les seues Majestats els Reis, Felip VI i Donya Letizia. A aquesta convocatòria han assistit també el president de la Generalitat, Ximo Puig, i l'alcalde de València, Joan Ribó, entre altres autoritats i representants dels citats sectors.

Diana Morant ha exposat que per a aconseguir la "meta" que porte a Espanya a poder "desenvolupar i fabricar les solucions innovadores" que ajuden a "ser un país més autònom, competitiu, digital, verd i equitatiu que creu més i millors oportunitats per a la gent" es requereix de "persones i organitzacions diverses que sumen la seua mirada creativa i innovadora" a l'"imparable cicle transformador" que es viu.

La titular de Ciència i Innovació ha assenyalat que es tracta de persones i empreses com les guardonades amb els premis nacionals entregats aquesta jornada: Eduardo Anitua, Cosentino, Certest Biotec, Jaime Hayon, Expormim, y Danny Saltaren. A ells se suma amb una menció especial Ramón Úbeda.

Aquestes distincions, que aconsegueixen la seua 29 edició, són concedides pel Ministeri de Ciència i Innovació, són el reconeixement més important d'Espanya en els àmbits de la innovació i el disseny. Els guardons s'han entregat a València coincidint amb la Capitalitat Mundial del Disseny que ostenta aquesta ciutat en 2022.

Morant ha considerat que enguany no hi havia "millor lloc" per a l'entrega dels premis que impulsa el seu departament que la ciutat distingida com a Capital Mundial del Disseny enguany, "per mèrits propis", i la Comunitat Valenciana, "el territori espanyol que més ha avançat en innovació en últims anys".

La representant del Govern central ha apuntat que en l'actualitat, "en un temps de desafiaments superposats com la pandèmia, l'amenaça del canvi climàtic i ara una invasió que ataca la pau, l'ordre i la democràcia", el "gran repte global" és també "redefinir" la "manera de produir, consumir i conviure".

"Lluny de parar-nos, aquest context ens ha d'impulsar a accelerar l'agenda del canvi en el nostre país, arrelada en la R+D+i, per a construir una societat més justa i sostenible", ha agregat en eixe sentit. Al seu torn, ha destacat que Ciència i Innovació ha doblat enguany el seu pressupost respecte als dos anteriors i ha ressaltat la "important reforma legal" feta amb la finalitat de "millorar les condicions" dels investigadors i les seues ferramentes per a traslladar el coneixement que generen al teixit productiu".

Respecte als guardonats amb els Premis Nacionals d'Innovació i Disseny, la ministra ha manifestat que Eduardo Anitua és "exemple que sense investigació bàsica de qualitat no hi haurà desenvolupament" i ha subratllat el seu treball en favor de la "millora" de "la salut i el benestar de milers de pacients cada any gràcies a una ferma estratègia R+D en l'àmbit odontològic amb la qual ha aconseguit patentar noves tecnologies en bioimplantologia i regeneració de teixits".

D'altra banda, ha asseverat que "grans companyies com Cosentino, des d'Almeria", en aquest cas, "han aconseguit el lideratge mundial apostant per la innovació i per fer créixer empreses aportant valor a la societat i al seu territori". Ha valorat el treball d'aquesta firma en la producció i distribució de "superfícies innovadores que donen confort i bellesa als espais que habitem des del màxim respecte al medi ambient".

"PROTEGIR-NOS CONTRA EL VIRUS"

De la mateixa manera, Diana Morant ha destacat la tasca de "xicotetes i mitjanes empreses com l'aragonesa Certest Biotec, una col·laboradora essencial durant la pandèmia de la Covid-19 facilitant al personal sanitari els instruments de diagnòstic que necessitava per a protegir-nos contra el virus". Ha considerat que aquesta firma, "gràcies a una estratègia sòlida en R+D+I i a la col·laboració públic-privada ha pogut reinventar-se responent les necessitats de la societat".

D'altra banda, la responsable de Ciència i Innovació ha instat a "impulsar als dissenyadors que posen a les persones i a les seues necessitats en el centre dels seus processos creatius" i ha citat Jaime Hayon, "un dels dissenyadors més influents" que "deixa el seu segell inconfusible en diversos hàbitats i espais públics a través de l'interiorisme, l'escultura i el disseny de mobles".

Morant ha parlat també del treball d'Expormim, que "ha sabut conjugar la R+D amb els valors de la producció artesanal de vimen i ratán per al disseny de mobiliari d'avantguarda" i mostrar que "la innovació és també un instrument clau per a la recuperació, adaptació i creixement de les indústries i sectors tradicionals".

"PRODUCTES I SERVICIS DIGITALS"

Així mateix, la ministra ha asseverat que "sens dubte, la nostra economia i empreses necessiten del disseny estratègic per a guanyar competitivitat i avançar en la seua transformació digital" i "productes i servicis digitals com els quals desenvolupa Danny Saltaren, un dels majors exponents nacionals en el camp del disseny digital i l'emprenedoria innovadora".

Igualment, ha indicat que també són "essencials persones com Ramón Úbeda, un dels màxims ambaixadors del disseny espanyol en el món i un professional compromès amb el planeta la figura del qual destaca també en l'àmbit de l'ecodisseny i els materials climàticament neutres".