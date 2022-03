Nou editorials valencianes mostren les seues novetats en la Fira de Bologna

Així, al llarg de quatre jornades, les editorials valencianes donaran a conéixer les seues últimes novetats en un stand de nou mòduls en el recinte de la fira italiana que ha inclòs com novetat la primera edició presencial de BolognaBookPlus, una iniciativa dirigida a la indústria editorial global.

En concret, les editorials que integraran l'exposició literària valenciana són Litera Libros, Savanna Books, Media Vaca, Algar, Andana, Grafito, Anillo de Sirio, Sembra Llibres i Iglú.

Aquestes empreses participaran en l'espai col·lectiu de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE), gràcies al finançament de la Direcció general de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport; i la gestió i assistència de l'Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV), informa aquest col·lectiu en un comunicat.

L'AEPV participa de manera ininterrompuda des de finals dels anys 80, amb el suport de la Generalitat Valenciana, en aquesta fira internacional del Llibre. Aquesta és una acció més que situa l'associació d'editorials en "la internacionalització, enfocada cada vegada més en la participació en fires internacionals, per tots els beneficis que es deriven", subratllen.

L'editorial Litera, com a participant en totes les iniciatives d'internacionalització proposades per AEPV, se suma a aquests avantatges. Després d'uns anys apostant fort pel mercat exterior, aquesta editorial d'Albuixec està d'enhorabona a Bolonya en rebre la Menció Especial del jurat en la categoria Opera Prima pel seu llibre il·lustrat 'Fluidoteca', de Berta Páramo.

"Aquesta menció és tot un reconeixement al nostre treball i una gran espenta per a continuar apostant per la internacionalització i la presència al mercat mundial des d'una editorial valenciana", explica Juan Romero, editor de Litera Libros.

VENDA DE DRETS A ALTRES PAÏSOS

Al seu torn, des de la firma asseguren que la fira és "tota una oportunitat per a vendre drets en altres països". Com a exemple, des de la concessió d'aquesta menció els drets de traducció de 'Fluidoteca' i altres títols de Litera Llibros han sigut requerits per editorials de la Xina, el Japó, França, Itàlia i Txèquia.

A més de mostrar el seu catàleg, Litera Libros i la resta d'integrants de l'expedició valenciana a Bolonya participaran en nombroses reunions professionals, xarrades i presentacions.