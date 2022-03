Moreno renovará hasta final de año a los 12.000 sanitarios contratados en la lucha antiCovid y que iban a terminar contrato

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la decisión de su Gobierno de destinar otros 347 millones de euros a "blindar" hasta final de año todos los contratos de los profesionales sanitarios en la sanidad pública que finalizaban en próximas fechas.

Así lo ha anunciado Moreno durante su intervención con motivo de la visita que ha realizado a la reforma del Laboratorio del Hospital Materno Infantil de Málaga. Según ha expuesto, se va a producir un nuevo esfuerzo extraordinario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para dar cobertura a los contratos que finalizaban en próximas fechas y que, en consecuencia, se puedan renovar hasta final de año a todos aquellos profesionales sanitarios que deseen seguir con su labor en la sanidad pública andaluza.

Se trata, según ha añadido, de 347 millones para "blindar" todos esos contratos en la sanidad pública andaluza hasta final de año, apuntando que alguno, por ejemplo, finalizan el 30 de abril. "Vamos a garantizar los contratos hasta final de 2022, haciendo un sobreesfuerzo porque no hay fondo Covid, sino que tiene que ser con fondos propios", según ha indicado el presidente, quien ha apuntado que su Gobierno hace el esfuerzo hasta donde puede llegar.

"Vamos a garantizar los contratos hasta final de 2022, haciendo un sobreesfuerzo porque no hay fondo Covid, sino que tiene que ser con fondos propios"

Y ha añadido que 347 millones es un "importante esfuerzo" y ha recordado que la previsión de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2022 era invertir 1.300 millones de euros más, pero finalmente no ha podido ser porque no se aprobaron al no contar con apoyo de ninguno de los tres partidos de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha indicado que unos presupuestos prorrogados "limitan muchísimo la actividad de planificación de la inversiones" y ha expresado que le gustaría que los esfuerzos que está haciendo la Junta para poner fondos sobre la mesa se valorasen en su justa medida.

Moreno ha indicado que desgraciadamente no hay "varitas mágicas, sino que todo es con esfuerzo y compromiso": "La determinación del Gobierno va a ser intentar mejorar la calidad de nuestra sanidad, pasito a pasito". Ha expresado su orgullo por el trabajo de los profesionales sanitarios.

Asimismo, durante su intervención el presidente ha puesto el acento en que la sanidad pública tiene que seguir estando preparada para cualquier eventualidad en un futuro, porque la pandemia del coronavirus aún no ha terminado. "Sigue siendo nuestro deber estar preparados ante posibles eventualidades, que espero que no las tengamos", ha apuntado.

Ha indicado que durante su mandato, han pasado todas las cosas que podían pasar y que sólo le falta ya tener que afrontar una "invasión extraterrestre o una invasión zombi".

"Inestabilidad laboral"

Cabe recordar que la Junta contrató a unos 20.000 sanitarios como refuerzo contra la Covid, de los que 12.000 fueron renovados cuando acabaron sus contratos. Los sindicatos han protagonizado desde entonces numerosas protestas, apoyadas por los partidos de la oposición, para exigir a la Junta que volviera a contratar a los 8.000 profesionales a los que no se renovó.

El portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero, ha reprochado al presidente de la Junta que gobierne "a golpe de precariedad" y anuncie la renovación de estos contratos, pero solo hasta que "se celebren las elecciones" en la comunidad. Esta "inestabilidad laboral con la que Moreno condena al personal sanitario", ha concluido, "lo que hace es empeorar la calidad asistencial y provoca que muchos sanitarios pasen a prestar sus servicios a otras comunidades".

Mientras, el Sindicato de Enfermería Satse ha valorado el anuncio de la renovación de contratos, ya que considera que "todos son imprescindibles" para el funcionamiento de los centros sanitarios y, aunque la situación epidemiológica "ha mejorado", las necesidades sanitarias "no han disminuido, sino que se han modificado, siendo un riesgo disminuir las plantillas".

Además, la organización ha destacado el "esfuerzo económico" que implica esta inversión "a pesar de contar Andalucía con un presupuesto prorrogado". Por último, ha demandado al Gobierno andaluz que "siga apostando" por implementar medidas que "garanticen tanto la asistencia sanitaria como unas condiciones laborales y retributivas dignas para los profesionales de la Sanidad, acordes con el trabajo que realizan".