Los problemas a los que se enfrentan agricultores y ganaderos en España se hacen visibles cada día. Los programas informativos tratan de dar voz a los afectados, que denuncian la baja rentabilidad de los frutos de su trabajo.

Espejo público ha contactado este lunes con Nel Cañedo, uno de los ganaderos víctima de estos problemas a los que, además, se ha sumado la huelga de transportistas, lo que supone que muchos ganaderos y agricultores vean que sus cosechas y productos se echan a perder. Algunos de estos profesionales del campo han decidido lanzarse a las redes sociales para hacer oír su voz.

El ganadero y pastor de Picos de Europa ha explicado que se convirtió en influencer "de casualidad": "Grabé un vídeo de comedia y lo puse en Facebook para que no me ocupase espacio en el teléfono. A la gente le gustó y luego hice otro vídeo en el que me di cuenta de que la gente participaba y comentaba que tenían el mismo problema que yo".

Cañedo ha apuntado, además, que las personas de la ciudad no son conscientes de lo que pasa en el campo: "Hay una gran desconexión, pero por desconocimiento. La gente, muchas veces, critica a un pastor, a un ganadero o un agricultor por desconocimiento, no por maldad".

El hombre ha agregado que su profesión no ha sido heredada, sino que él empezó desde cero. Nel ha señalado que estudió la carrera de Historia en la universidad, pero su vocación estaba en el campo, por lo que finalmente decidió dedicarse a lo que realmente deseaba.

En la actualidad, Nel Cañedo cuenta con cuatro vacas, setenta cabras y treinta ovejas: "Esto me da para vivir porque intento gestionarlo todo yo y sacarle el máximo rendimiento. Negocio directamente con particulares y saco mejor precio. Pero vivo al día".