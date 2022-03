Falles.- Les festes acaben amb 16.110 telefonades al 092 i 1.417 incidències

Així ho ha indicat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, en una roda de premsa que ha oferit aquest dilluns, on ha remarcat que s'han produït quasi 600 telefonades menys que en 2019, les últimes Falles que es van celebrar en condicions normals, quan va haver-hi 16.713. El dia amb més cridades va ser el dissabte 19, amb 3.065.

El regidor també ha indicat que s'han produït 3.842 serveis més que en 2019, encara que aquest augment es deu en gran mesura als serveis informatius, que passen de 719 a 5.069. Les incidnecias, per contra, cauen de 2.988 a 1.417. Les incidències de trànsit registren un lleuger augment, de 4.596 a 4.627.

Pel que fa als recursos humans, entre el 27 de febrer i el 13 de març han participat 1.900 efectius. Durant la setmana fallera, aquesta xifra s'ha incrementat a 2.323 efectius de servici ordinari i 1.027 de personal operatiu.

Quant a trànsit, s'han controlat 2.027 vehicles. Hi ha hagut 717 denúncies i 92 immobilitzacions. S'han denunciat 2.492 vehicles; 481 han sigut retirats amb grua; hi ha hagut 80 accidents sense ferits i 49 amb ferits i s'han donat 79 casos de test d'alcoholèmia amb resultat positiu.

Pel que fa a confiscacions, s'han produït 189 de material pirotècnic, 98 d'objectes i 66 de material pirotècnic. Hi ha hagut 153 denúncies per venda ambulant; 184 denúncies a particulars per ús incorrecte dels productes pirotècnics; dos locals en els quals es va intervenir material pirotècnic i quatre denúncies a locals per aquest motiu.

En aquestes Falles no s'ha detingut cap carterista, però sí hi ha hagut 61 detencions, així com 2.868 identificacions. S'ha denunciat cinc músics ambulants. No hi ha hagut cap denúncia a la Policia Local per agressions sexuals.