Asindown llança un espot amb José Sacristán per a donar visibilitat a l'envelliment de persones amb síndrome de Down

En l'anunci, Amparo Palmero, usaria d'Asindown reflexiona sobre la vellesa al costat de José Sacristán. El concepte xoca atès que lloc Amparo té 43 anys, enfront dels 85 de Sacristán, però tots dos es troben en el mateix moment de la vida.

L'actor espanyol, guardonat enguany amb el Goya d'honor, ha volgut involucrar-se en aquesta campanya de sensibilització promoguda per la Fundació Asindown per a donar veu a les dificultats de l'envelliment i reclamar així major investigació.

Sacristán ha posat l'accent en la importància de poder recordar amb claredat, especialment per als professionals del seu gremi: "A la vellesa no tindre-li por, estar vigilant, en el meu treball, a més és fonamental no perdre la memòria", ha dit.

En els últims 30 anys, les persones amb discapacitat intel·lectual han augmentat la seua esperança de vida de manera notable, arribant a viure quasi 30 anys més de la mitjana en el cas de les persones amb síndrome de Down.

Açò ha fet que l'envelliment s'haja convertit en una realitat a la qual "cal donar respostes i solucions": "Ens enfrontem al repte d'atendre els nous processos de dependència que experimenten. Estem vivint un temps en què cada vegada hi ha més persones amb síndrome de Down immerses en processos de deteriorament cognitiu i envelliment i és la nostra obligació posar quants recursos siguen necessaris per a garantir la millor qualitat de vida possible", ha explicat en un comunicat Manuel Campos, gerent d'Asindown.