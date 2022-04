A pesar de que los pequeños felinos son autosuficientes y ellos mismos se lavan, se afilan las uñas y, en general, se cuidan por sí solos; una pequeña ayuda por nuestra parte puede facilitarles y evitarles problemas de salud más graves, como por ejemplo cuando sufren de onicocriptosis, que se conoce comúnmente como uñas encarnadas. Un problema que con frecuencia está detrás de aquello que tachamos como mal carácter en los gatos, cuando en realidad los pobres pueden estar reaccionando a un dolor constante.

La onicocriptosis ocurre debido al crecimiento de la uña en la piel del dedo de la pata, causando heridas en la mismas por las cuales pueden penetrar bacterias y crearse así una infección mayor. Los gatos afectados por uñas encarnadas mostrarán dolor, hinchazón y enrojecimiento en el área afectada, lo que les producirá cojera o falta de apoyo en la misma extremidad.

"Las causas suelen estar vinculadas a la falta de afilado de las uñas, pero también a la disminución del ejercicio físico, al sobrepeso, la apatía o el estrés", explica Sònia Sáez, veterinaria en Nestlé Purina PetCare España. "Un animal enfermo o con dolor no afilará sus uñas, de la misma manera que si el entorno no es seguro, si el gato está estresado o ante algún cambio de hábito, puede dejar de rascar o marcar (esta práctica es también una forma de marcar con feromonas las zonas).

Tratamiento y consejos para evitar las uñas encarnadas

Para tratar la onicocriptosis, habrá que acudir al veterinario, ya que las acciones a realizar dependerán de cómo de avanzada esté y de si su gravedad. "Si el animal tiene tendencia a tener las uñas encarnadas, se recomienda incidir en la causa primaria (enfermedad, estrés, sobrepeso...), y si aún así le sigue ocurriendo, se deberán cortar las uñas con regularidad, vigilando de no cortar la zona sensible para no provocarle molestia o hemorragia", explica Sáez, quien en estos casos recomienda acudir a un experto para el adecuado corte.

"Según la gravedad de los síntomas provocados por la onicocriptosis, el animal deberá ser tratado con antibióticos si hay infección; antiinflamatorios si la zona está inflamada; analgésicos si presenta mucho dolor; o curas", añade la veterinaria.

"En aquellos casos en los que la uña esté muy encarnada, puede ser necesario la intervención quirúrgica para desclavarla de la piel o pata. A menos que la zona no esté necrosada, no se recomienda la extirpación de la uña, porque ello conlleva a eliminar la falange, lo que se consideraría una amputación", concluye.

En cualquier caso, si queremos evitar que nuestros mininos padezcan de uñas encarnadas, con la atención adecuada del cortado de sus uñas y el fomento del ejercicio físico, si nuestro pequeño peludo está sano, deberíamos poder evitar que sufran de onicocriptosis.