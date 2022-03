Ucraïna.- Juntos por la Vida facilita el trasllat a Espanya a més de 1.000 refugiats ucraïnesos

El treball ho estan realitzant l'equip de voluntaris que estan en la frontera amb Polònia des del passat 2 de març, i també els voluntaris de l'ONG que estan treballant a València.

A València han arribat des del 6 de març, en nou autobusos, caravanes i un avió, un total de 550 persones, la majoria amb vincles i acollits per famílies, organitzat per l'ONG.

L'organització valenciana també ha facilitat el trasllat a 250 persones en altres transports organitzats des de la frontera, en col·laboració amb altres ONG a altres ciutats espanyoles.

A més, s'ha facilitat informació, ajuda i orientació des de la frontera perquè altres 300 persones ucraïneses pogueren arribar a Espanya.

I diàriament l'equip de voluntaris que està a la frontera atén, ajuda i informa a multitud de refugiats en el seu lloc d'atenció en el centre de recepció de Pzremysl, per on passen cada dia milers de persones fugint de la guerra d'Ucraïna.

Algunes d'eixes persones arribaven aquest cap de setmana en dos autobusos a Fira València. En un d'ells venia algú especial, Eva, una bebé de només 10 dies que havia nascut ja durant la guerra i començava la seua vida amb la seua mare fugint lluny del seu país.

En un altre autobús arribaven algunes persones amb molèsties per un virus estomacal que està afectant a molts refugiats en el lloc fronterer. Una xiqueta de dos anys era de les mes afectades amb vòmits. Just després d'arribar amb la seua mare, Victoria 'Vika', va ser atesa per la seua família d'acolliment i traslladada per a ser assistida en l'hospital Vithas de València que col·labora amb l'ONG de forma solidària.

A la seua arribada, com sempre, els refugiats van ser rebuts amb abraçades per familiars, amics i famílies d'acolliment organitzades per l'ONG. Una d'elles, Mamen, que acollia una mare ucraïnesa i la seua filla de 10 anys, deia que ho feia per solidaritat perquè "després de veure les imatges de la guerra, si a la meua li passara alguna cosa igual, m'agradaria que m'ajudaren".

L'ONG continuarà amb el trasllat en autobusos de famílies ucraïneses des de la frontera fins a València.