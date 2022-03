Marchas lentas en Madrid, Cataluña, Sevilla, Granada, Galicia y Albacete en el octavo día de paro de transportistas

El paro convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional llega a su octava jornada este lunes. Se han convocado varias marchas lentas a lo largo del país y los paros se reflejan en algunos incidentes y problemas de desabastecimiento.

Centenares de transportistas han iniciado en el municipio madrileño de San Fernando de Henares una marcha lenta por diferentes vías de la región, cuando se cumple el octavo día de huelga en el sector del transporte, y en la que la plataforma convocante de los paros espera la participación de unos 1.500 vehículos.

Cientos de transportistas se congregaban a primera hora de la mañana en el polígono industrial San Fernando para iniciar desde ahí una marcha lenta, de forma similar a la que realizaron el pasado viernes en la autovía de Barcelona (A-2) pero que, debido a la mayor movilización de la presente jornada, han ampliado a otras vías madrileñas, como la M-50, la A-2, la A-3 y la A-42.

"Lo que tiene que hacer el Gobierno es sentarse con nosotros"

“Nos hemos juntado hoy más de 1.500 camiones porque la gente ya no puede más, no somos una minoría. Lo que tiene que hacer el Gobierno es sentarse con nosotros. No queremos imponer nada, queremos que se escuche a la parte real del transporte, no a la que está negociando hoy”, ha indicado Miguel Cánovas, vocal de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, convocante de los paros.

Marchas en Cataluña y Santiago de Compostela

Arrancamos con la Huelga de Transportistas de Barcelona pic.twitter.com/QfbK7sJ7Ru — TristesOjosAzules (@reinasintitulo) March 19, 2022

Otras cuatro marchas de transportistas han tenido lugar en Cataluña. Una de ellas ha comenzado a las once de la mañana a través de la rondas principales de la zona Franca de Barcelona, otra desde el interior de Cataluña a Barcelona, y otras dos movilizaciones en Tarragona y Girona.

En Santiago de Compostela, en Galicia, el polígono industrial de Costa Vella, ha sido el punto de encuentro de camiones procedentes de toda la comunidad autónoma. En la concentración han participado, además, remolques, cabezas tractoras y vehículos particulares.

Más marchas lentas han tenido lugar en Sevilla Y Granada. La primera ha colapsado el tráfico en dirección al polígono industrial de Huévar del Aljarafe (Sevilla), y la segunda, a la que se han sumado varios ganaderos, ha complicado el tráfico de la capital granadina hasta que los vehículos se han concentrado entorno a MercaGranada.

También en Albacete transportistas y tractoristas han protagonizado una marcha lenta, a través de la circunvalación de la ciudad y hasta el polígono Campollano.