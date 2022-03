Pimes hosteleres i de l'oci de València facturen un 21,9% menys de la seua previsió inicial en la setmana fallera

20M EP

L'hoteleria i l'oci de València han facturat un 21,9 per cent menys del que preveien per a la setmana fallera i les expectatives es queden per davall de les quals tenien fa amb prou faenes dos setmanes, segons dades recopilades per la Coordinadora d'Hoteleria dels Barris de València entre diferents bars, restaurants, discoteques i pubs de diverses zones de la ciutat.