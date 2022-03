Colomer advoca per "transformar els valors festers" de la Comunitat en "grans elements de màrqueting"

20M EP

NOTICIA

El secretari autonòmic de Turisme, Fracesc Colomer, advoca per "impulsar la promoció de les festes, que són els grans esdeveniments turístics de la Comunitat", al mateix temps que aposta per "transformar els valores festers en els grans elements de màrqueting i de prescripció de la nostra destinació turística per a tot l'any".