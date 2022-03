Ucraïna.-La situació dels bebés nascuts per gestació subrogada, "molt complexa" per l'"excepcionalitat" de la guerra

Així ho ha indicat el cònsol honorari d'Ucraïna a la Comunitat Valenciana, Pablo Gil, després de reunir-se aquest dilluns amb la síndica de Cs, Ruth Merino, i la diputada en el Congrés María Muñoz. Segons Gil, actualment la situació d'aquests xiquets és un "tema jurídicament molt complex respecte a quina norma preval".

La gestació subrogada és una pràctica il·legal a Espanya. En 2019, el ministeri de Justícia va emetre una instrucció per la qual obligava a presentar una sentència judicial de filiació perquè els consolats en l'estranger inscrigueren com a espanyols als bebés nascuts per aquesta pràctica. A Ucraïna no existeix eixa figura jurídica. Els ministeris d'Exteriors i Justícia desaconsellen l'inici de qualsevol procediment de gestació subrogada.

Per a Gil, aquests menors es troben en un moment de "excepció dins d'una excepció", per la qual cosa s'ha compromès amb Ciutadans a traslladar aquesta situació a l'ambaixador en pròximes reunions.

Més enllà del procediment de gestació subrogada, Gil ha detallat que el procés perquè els menors puguen eixir d'Ucraïna en aquests moments requereix "molta precaució". De fet, ha explicat que en la primera fase, la que s'està duent a terme ara, "el perfil dels refugiats serà molt diferent del de la segona fase".

Una vegada hi haja un alto el foc estable, començarà l'evacuació de persones més vulnerables, com els menors, però "encara no es donen les condicions de seguretat suficients per a desplaçar a ningú". De fet, ha indicat que intentar eixir d'Ucraïna ara mateix és "jugar-se la vida".

No obstant açò, si hi ha garanties que es compleix l'alto el foc, començarà l'evacuació de menors, molts d'ells no acompanyats, en combois directament organitzats pel Govern d'Ucraïna, ha remarcat Gil.