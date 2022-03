Ucraïna.- Cs demana un pla per a garantir l'accés a l'ocupació i a l'habitatge als refugiats

Així, ho han assenyalat aquest dilluns la síndica de Cs en Les Corts, Ruth Merino, i la diputada nacional i coordinadora autonòmica del partit liberal, María Muñoz, després de reunir-se amb el cònsol honorari d'Ucraïna a València, Pablo Gil, per a escoltar les seues reivindicacions i posar-se a la seua disposició.

Merino ha defès que "Cs està allunyat dels extrems que entren en incoherències a l'hora de defendre els drets humans i, per açò, defèn les democràcies i les llibertats i condemna a un criminal de guerra com ho és Putin".

En aquest sentit, ha anunciat que durà a terme iniciatives "per a garantir l'accés dels menors refugiats als col·legis, perquè hi haja oportunitats laborals per als refugiats durant el temps que romanguen a la Comunitat Valenciana i per a facilitar el seu accés a la vivenda, especialment al lloguer".

"Volem seguir agraint a la societat valenciana el gran exemple de solidaritat", ha subratllat Merino, al mateix temps que ha denunciat la complicada situació econòmica actual i ha exigit baixar els impostos i un pla per a ajudar els sectors econòmics més afectats per la pujada de preus, com el transport o l'agricultura.

RETIRAR LES GOLDEN VISA

Per la seua banda, María Muñoz ha celebrat que Cs "s'haja avançat" i haja sigut el primer grup a "demanar la modificació de la Llei d'Emprenedors per a retirar la 'golden visa' per als inversors russos", alguna cosa que el cònsol els ha sol·licitat durant la trobada. Es tracta del programa de concessió d'autoritzacions de residència i visats a canvi d'inversions.

A més, Muñoz ha preguntat per la situació dels menors de gestació subrogada, en quines condicions estan els bebés i quines possibilitats tenen d'eixir del país, un tema que el cònsol s'ha compromès a abordar en la pròxima reunió amb l'ambaixador. Muñoz també ha reclamat al Govern central que concrete les quotes de refugiats que han de destinar-se a cada país.