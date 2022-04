¿Qué hacer si mi perro tiene diarrea? Cómo detectarla y tratarla

Nuestros peludos comparten con nosotros numerosas enfermedades y patologías. De la misma manera que nosotros nos resfriamos o nos resentimos del estómago, ellos sufren también este tipo de enfermedades, por eso, es importante conocer sus síntomas en perros y cómo tratarlas. En este caso, vamos a hablar de la diarrea, una enfermedad común que puede venir provocada por numerosas causas.

La diarrea es el exceso de agua en las heces y es el claro síntoma de una enfermedad intestinal. Un perro puede sufrir esta patología por numerosas causas como el estrés o la ansiedad o un cambio brusco en la dieta, además de otros factores como bacterias o virus.

Entre las situaciones más comunes que pueden provocar estrés al animal como para causarle una diarrea, se encuentran las adopciones, el alojamiento, la ansiedad por separación, los cambios en el hogar y la introducción de otro animal al hogar, tal y como explican expertos de Purina.

No todas las diarreas son iguales

Existen diferentes tipos de diarrea (la agua y crónica; y la del intestino delgado y del intestino grueso), por lo que es importante conocer sus diferencias para después hacer un correcto tratamiento de la misma, el cual siempre vendrá de la mano de un veterinario.

La diferencia entre diarrea de intestino delgado y crónico se basa fundamentalmente en las características de las heces y el patrón de defecación: "En el caso de diarrea de intestino delgado, la frecuencia de defecación no suele alterarse demasiado, produciendo un gran volumen de heces líquidas en cada deposición, sin que el perro manifieste demasiada urgencia por defecar. Además, las heces no suelen contener moco, el animal no siente molestias y puede que haya algo de sangre digerida".

Por otro lado, "la diarrea de intestino grueso suele producir un aumento notable de la frecuencia de defecación, con pequeños volúmenes de heces, con moco y, a veces, con presencia de una pequeña cantidad de sangre roja", explican desde Purina. "En este caso, el perro no puede esperar y se encuentra incómodo hasta que defeca".

En cuanto a la diarrea causada por virus (como por parvovirus), especialmente en perros jóvenes, puede ser grave y muy intensa. "El perro puede presentar un estado general mucho más afectado, incluyendo síntomas como la fiebre y la deshidratación". Además, las heces serán básicamente sangre, además que se verán en la mayoría de los casos acompañadas de vómitos.

Por último, se considerará que una diarrea es crónica si han transcurrido tres semanas desde que el perro la padece, aunque se hayan dado periodos de cierta normalidad intercalados con la enfermedad.

Cómo tratar a un perro con diarrea

Para ayudar a nuestro perro a superar la diarrea, lo principal que debemos hacer es no estresarle. Hay que dejar que el animal se adapte a nuevas experiencias como un nuevo hogar o una mudanza (o incluso unas vacaciones) de manera gradual. De igual manera, si queremos cambiar la dieta de nuestra mascota, tendremos que hacerlo poco a poco y siguiendo las recomendaciones de nuestro veterinario.

En muchos casos, los expertos recomiendan darles un suplemento probiótico que les proporcione bacterias benéficas para el intestino. Además, otro factor importante es la hidratación. Siempre que un animal tiene diarrea sufre el riesgo de la deshidratación, por lo que deberemos proporcionarle agua fresca.