Los casos de violencia se disparan en nuestro país a una velocidad de vértigo. Este fin de semana, Galicia se ha convertido en la protagonista de un nuevo caso que ha estremecido a los habitantes de la localidad pontevedresa de Barro.

Jessica, una joven de 29 años, se encontraba dentro de su coche, parada en un 'Stop' cuando el coche de José Eirín, un hombre de 41 años que llevaba varios años acosándola, chocó contra la puerta del vehículo de Jessica. Eirín desplazó el coche de la joven quince metros, causándole graves heridas y provocando que, al día siguiente, Jessica muriese en el hospital. Él apenas sufrió daños.

El programa de Ana Rosa ha contado con la participación de Mercedes, jefa de Jessica, quien ha asegurado que la joven era feliz junto a su nueva pareja. Entre lágrimas, la mujer ha señalado que Jessica había denunciado a su acosador y que, en alguna ocasión, José Eirín le había pinchado las ruedas del coche. "Estaba obsesionado con ella", ha recalcado Mercedes.

Tras su conversación con Mercedes, Patricia Pardo ha mostrado su disconformidad con la calificación del delito, pues José Eirín está acusado de homicidio, pero no de violencia de género. "Esto es un caso claro de 'si no eres mía, no eres de nadie'", ha apuntado la presentadora. Los colaboradores del matinal se han mostrado de acuerdo con la periodista.