Daddy Yankee, 'El Jefe' del reguetón, anuncia su retirada a los 46 años: "Ha sido un maratón, al fin veo la meta"

Después de muchas semanas de rumores, Daddy Yankee, el autoproclamado 'El Jefe' del reguetón, ha anunciado que se retira definitivamente de la música.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el portorriqueño, de 46 años, dijo que deja su profesión: "Me retiro con el mayor de los agradecimientos. A mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión. Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo. Es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, trabajé con mucha disciplina", compartió el célebre cantante desde su mansión de Luquillo (Puerto Rico).

"Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado", explicó también, para concluir: "Los amo con mi vida; cambio y fuera, se despide Daddy Yankee, 'El jefe', DY".

El cantante del género urbano puertorriqueño Daddy Yankee alimentó el pasado diciembre los rumores sobre su retirada prematura anunciando en sus redes sociales "una última" gira por el mundo en 2022, algo que ahora confirma el intérprete de La Gasolina.

También un último disco, Legendaddy. "Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada Legendaddy".