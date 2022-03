La guerra de Ucrania y la desinformación como amenazas para las democracias occidentales han centrado inevitablemente la mayor parte de las intervenciones en la mesa redonda convocada para reflexionar sobre el futuro de la democracia europea y el papel de los medios; un encuentro organizado en la Universidad de San Jorge de Zaragoza por 20minutos y Heraldo de Aragón dentro del ciclo de Conferencias sobre el Futuro de Europa (Cofoe).

En el evento, moderado por la directora de 20minutos Encarna Samitier, participaron la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa; Manuel Giménez Larraz, representante de la Fundación Manuel Giménez Abad; Mikel Iturbe, director de Heraldo de Aragón; y José Juan Verón Lassa, director del grado de Periodismo de la Universidad de San Jorge.

En este panel de expertos se destacó la importancia de apoyar desde las instituciones europeas a los medios de comunicación en la imprescindible labor de informar, al tiempo que se solicitó a la UE más inversión en alfabetización de la ciudadanía para distinguir las verdades de los bulos.

La eurodiputada Maite Pagazaurtundua resaltó que, al menos en el contexto del actual conflicto geopolítico de la invasión rusa a Ucrania, a Putin la desinformación "le ha salido mal". Cree Pagazaurtundúa que "la opinión mundial no ha creído ni una sola de las palabras" del presidente de Rusia. "Ni que sean víctimas de amenazas de la OTAN, ni que en el Donbás haya un genocidio, ni que el Gobierno de Ucrania sea fascista".

Pagazaurtundúa también destacó que, salvo escasas excepciones, en el Parlamento Europeo no se están oyendo ahora discursos polarizadores sino de unidad. "Incluso escuchamos a líderes tradicionalmente enfrentados a la UE pidiendo unidad, reforzar las fronteras, el Ejército y la solidaridad europeas. Hemos visto un cambio de mensajes extraordinario. La unidad ha sido automática, mucho más rápida que con la pandemia", aseguró.

"Europa ha estado a la altura de las circunstancias", coincidió Encarna Samitier. La directora de 20minutos, ha recordado el apoyo inquebrantable a los valores de Europa del Grupo HENNEO, que en estos momentos tiene "todos sus sentidos puestos en el drama de Ucrania". A su vez, el director de Heraldo Mikel Iturbe valoró la decisión de la UE de suspender las emisiones de medios como Sputnik y RT en Europa por tratarse de "instrumentos de desinformación, especialmente en una situación bélica".

Encarna Samitier, directora de 20minutos y moderadora del foro, junto a Mikel Iturbe. Toni Galán

"En toda guerra, la información es la primera víctima. Antes de que salga un tiro ya ha habido una guerra de información", aseguró José Juan Verón Lassa, que dijo que esto se veía venir de lejos, acusando a Rusia de una estrategia de desinformación previa en el Brexit, las elecciones en EE UU o incluso el "referéndum" en Cataluña. El profesor universitario lamentó que la UE haya confiado buena parte de la defensa de la libertad de información y la lucha contra la desinformación en los medios de comunicación, empresas privadas que "viven momentos complejos" y que se ven abocadas a tener que compartir canales de información con la desinformación, tras el auge de las redes sociales.

A su parecer, la UE debería afrontar la batalla de la desinformación con proyectos de largo recorrido y centrados en el apoyo a los medios y en la alfabetización de la ciudadanía, sobre todo de los grupos vulnerables, "que son los que se radicalizan y generan desestabilización de la democracia". En concreto, Verón reclamó formación específica para población del entorno rural. "Están siendo atacados por campañas de desinformación, y la UE debería tener un programa de alfabetización mediática para habitantes de las zonas rurales que respete sus particularidades", dijo.

A juicio de Manuel Giménez Larraz, representante de la fundación que lleva el nombre de su padre, Manuel Giménez Abad, asesinado por la banda terrorista ETA hace veinte años lo que el periodismo profesional tiene que hacer para diferenciarse de la desinformación es demostrar "credibilidad", un material "fragil y muy sensible", y evitar caer en la politización y el partidismo.

Manuel Giménez consideró que la UE está intentando frenar el monopolio en las tecnológicas "a una velocidad que trata de evitar que se mate la innovación que estas plataformas aportan a los ciudadanos". A juicio del representante de la Fundación Giménez Abad, la autoridad europea tiene ese reto, el de hacer posible la mayor innovación y avances tecnológicos, pero "asegurándose que no van en menoscabo de los derechos y libertades".

Como representante de la UE, la eurodiputada reconoció que es labor de la institución europea seguir trabajando contra la desinformación y los algoritmos adictivos, así como en la regulación de las tecnológicas en defensa del sistema democrático. Eso sí, ha pedido evitar caer en la tentación de la "censura" de la libertad de expresión. Y ha advertido de que "se puede tener alma de censor desde cualquier ideología política, incluso desde la liberal". "Ante eso lo que tenemos es que ser es claros en la argumentación, y mandar a la esquina lo que tiene que estar en la esquina, las barbaridades. Lo que es dañoso y contiene mentiras no puede estar en el centro del espacio público".

En la mesa redonda también participó Carmela Lasheras, alumna de la Universidad San Jorge, que propuso, pensando en que su generación consume "inmediatez y entretenimiento", que los medios intenten evitar las informaciones que buscan el "clic" y que están dañando la calidad informativa y la credibilidad de los medios y de los profesionales.

La europarlamentaria Maite Pagazarutundúa, en esta línea, reclamó que los medios se enorgullezcan de sus periodistas más profesionales y visibilicen a los profesionales habitualmente discretos, como ejemplos de integridad y de rigor que son capaces de resistir "a tsunamis y modas". "Los medios serios están siendo clave para que el mundo y sus líderes reaccionen, para que haya un elemento disuasorio al menos suficiente para que no vaya más allá y ojalá para que pueda cesar esa invasión injustificable", concluyó.

Al foro asistieron la presidenta de Heraldo, Paloma de Yarza, y la rectora de la Universidad San Jorge, Berta Sáez, que pronunció las palabras de clausura

La europarlamentaria Maite Pagazaurtundúa considera que los medios de comunicación son "fundamentales para la democracia". A su juicio los medios no deben de ver lo europeo como internacional, sino como algo interno, que nos conviene y concierte a todos.

Maite Pagazaurtundúa: "Los medios están siendo claves en la guerra"

La europarlamentaria considera que los medios de comunicación son "fundamentales para la democracia". A su juicio "no deben de ver lo europeo como internacional, sino como algo interno, que nos conviene y concierte a todos". Eso significa que la UE tiene que "poder apoyar a los verdaderos medios de comunicación y favorecer que haya una alfabetización para que los ciudadanos y ciudadanas puedan despreciar o mandar a las esquinas aquello que es desinformación o un contenido puro de ruido, que no es información, que no está contrastado, que no ayuda a formar lo que es una democracia europea", ha reclamado.

Cree que la guerra ha constatado la necesidad de la gente de verificar información de calidad, tal y como se desprende de la conciencia mundial en contra de Putin por su invasión de Ucrania.

"Los medios de comunicación son fundamentales para la Unión Europea", asegura Manuel Giménez, hijo de Manuel Giménez Abad, dirigente del PP aragonés asesinado por la banda terrorista hace veinte años.

Manuel Giménez: "Los medios tienen que salvaguardar la credibilidad"

"Los medios de comunicación son fundamentales para la UE. Especialmente en un tiempo de continua desinformación de origen desconocido", aseguró Manuel Giménez, hijo de Manuel Giménez Abad, dirigente del PP aragonés asesinado por la banda terrorista hace veinte años. Para Giménez, "los medios de comunicación son guardianes y depositarios de una de las libertades principales de nuestro Estado de Derecho que es la libertad de expresión y tienen una labor fundamental en este momento".

Para Giménez, el atributo que diferencia a los medios serios de la desinformación es es la credibilidad "y precisamente esa credibilidad es la que tienen que salvaguardar con su actividad diaria, con sus profesionales y con los criterios periodísticos que deben presidir toda su actuación", asegura. En tiempos de guerra la tarea se hace más evidente. "Ya decía Esquilo que la primera víctima de toda guerra era la verdad, y el papel de los medios en cualquier conflicto bélico es trasladar a los ciudadanos de las sociedades democráticas lo que está sucediendo".

El director de Heraldo de Aragón, Mikel Iturbe, resume el papel de los medios de comunicación a la hora de combatir la mentira y la desinformación en dos cometidos.

Mikel Iturbe: "Contar lo que pasa es más difícil de lo que puede parecer"

El director de Heraldo de Aragón resumió el papel de los medios de comunicación a la hora de combatir la mentira y la desinformación en dos cometidos. Por una parte, en su papel de "contar lo que pasa, que en ocasiones puede ser más difícil de lo que pueda parecer, al menos contar con fiabilidad, solvencia y objetividad lo que está ocurriendo". Y, en segundo lugar con "la generación de un debate público de las ideas, propuestas e inquietudes en el marco europeo y contribuir a que ese debate sea ordenado, sensible y con conclusiones", que es lo que esperan los ciudadanos.

A su juicio, la guerra de Ucrania que vivimos condiciona y tamiza todo el comportamiento de los medios de comunicación, por la gran preocupación que existe "por la defensa de las libertades, de la democracia y de los valores que representa la Unión Europea".

El director del grado de Periodismo de la Universidad de San Jorge, José Juan Verón Lassa, defiende que "los medios de comunicación son fundamentales para la construcción de la ciudadanía".

José Juan Verón Lassa: "Los medios deben ser objetivos, no neutrales"

El director del grado de Periodismo de la Universidad de San Jorge defendió que "los medios de comunicación son fundamentales para la construcción de la ciudadanía". A su juicio, que en Europa los ciudadanos tengamos la capacidad de elegir y de convivir está vinculado directamente a que tenemos unos medios de comunicación plurales y libres. "En aquellos países en las que esto no sucede la convivencia se ve seriamente amenazada", analiza.

Verón Lassa ve a los medios de comunicación amenazados y por eso reivindica que desde las instituciones y también desde la sociedad se protejan y se apoyen. Sobre Ucrania, el director de grado opinó que "los medios se están comportando de manera tajante a favor de los derechos humanos y esto es algo fundamental. Se habla mucho de que los medios deben de ser objetivos, pero nunca deben de ser neutrales. Ante una agresión de este tipo, ante una amenaza o terrorismo no pueden ser neutrales, y no lo están siendo".