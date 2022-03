Se descubre el secreto que cambió radicalmente la vida de Carlos, de 'Secret Story', y pierde todas sus esferas

En la dinámica del reality Secret Story, de Telecinco, está que cada uno de los concursantes tenga un secreto, que debe ocultar. Si su secreto es descubierto pierde una esfera, o varias si las tuviera, que pasan a ser el contrincante que haya descubierto lo que oculta.

Dentro de cada esfera hay una posibilidad de ganar los 50.000 euros del premio, por lo que acumularlas es fundamental para los concursantes, que, si tratan de adivinar el secreto de un rival y fallan, pierden su esfera en favor de éste.

Pero Cora acertó al sacar a la luz el secreto de Carlos este domingo: "Fui catequista y casi tomo los hábitos".

Tras descubrirse, por lo que Carlos ha pedido cuatro esferas y Cora tiene ya un total de seis, con las dos que ya tenía, el concursante Carlos, que se define como persona "no binarie", o sea, ni hombre ni mujer, explicó el porqué de su secreto.

"Yo vengo de una familia tradicional muy cristiana y me encantaba ser catequista y difundir un mensaje como el de la religión cristiana y durante mucho tiempo me planteé que debía tomar los hábitos y ser sacerdote".

"Poco a poco me fui dando cuenta de que había cosas que no compartía tanto como pensaba y empecé a vivir mi vida realmente, pero sí basada en todos esos valores", explicaba Carlos sobre por qué no adoptó la vida eclesiástica.

A pesar de haber perdido sus opciones a ganar los 50.000 euros de las esferas, no había rencor con Cora. "Te quiero...", se dijeron antes de fundirse en un abrazo.

"Qué cura se ha perdido el mundo de la Iglesia", comentaba la presentadora, Toñi Moreno, a lo que Cora saltaba: "Me siento muy orgullosa de que, al final, Carlos haya seguido su instinto y su camino y no haya perdido su esencia. Eso me gusta", dijo la concursante.