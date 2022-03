Fernando Delgado critica la "putrefacción absoluta" de la guerra: "Estamos desvalidos"

Así lo ha aseverado el autor, afincado desde hace décadas en Faura (Valencia), en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la publicación de 'Todos al infierno' (Planeta), una novela que se mueve entre "el humor y el fastidio" para criticar la corrupción política.

Delgado ambienta la obra en Vallina, un trasunto de València en una especie de Macondo a la valenciana, donde variopintos personajes protagonizan tramas de amoríos, engaños e irregularidades. Algunos de ellos son Eduardo Zamorano, un político caracterizado por un eterno "moreno playero" y una gran "desfachatez"; Pedro Pablo Medem, un joven de pelo largo que se propone "asaltar los cielos", o Serafín del Río, el narrador, que abandonó el puesto de prelado doméstico de Su Santidad para dedicarse sencillamente a la capellanía de unas monjas carmelitas.

Con esta novela, Delgado asegura haberse "liberado": "Me he sentido conmovido con ella, como una profunda emoción. Ya no se trata solo de la narratividad que pueda haber tenido, sino de la emoción de las palabras", afirma.

Diez años ha tardado el libro en ver la luz. "Me la llevaba a veces a Les Corts", apunta el escritor entre risas al recordar su etapa como diputado. Cuando se le pregunta si esta experiencia en el parlamento valenciano le hace tener una visión más estricta sobre la política, comenta: "Mi mirada sobre la política fue siempre más orientativa, quise ser más independiente dentro del propio parlamento, de manera que alguna vez también resultaba un gritón o antipático", bromea.

Fernando Delgado -quien se define como "un periodista capaz de escribir una novela"- considera que la corrupción es un pecado contemporáneo frente al cual siempre hay que estar "ojo avizor". Cree, asimismo, que detrás de estos comportamientos poco éticos hay sobre todo "avaricia de dinero". "No hay doctrina en eso", recalca.

HOMENAJE A BERLANGA, UN ARTISTA "LOCUAZ"

El título de la novela, 'Todos al infierno', rinde homenaje al director de cine Luis García Berlanga evocando su película 'Todos a la cárcel'. Delgado le recuerda como "un artista especialmente vivo y locuaz".

Además de este nuevo título, Fernando Delgado esta pendiente de la publicación en los próximos meses de un poemario, 'Soy sin ser (Desde lo vivido a lo pintado)', en Pre-Textos, una obra que califica de "lúcida y especialmente emotiva".

Fernando Delgado es periodista y escritor. Ha publicado novelas, poemarios, crónicas y ensayos. En 1995 ganó el Premio Planeta por 'La mirada del otro', y en 2015 el Azorín por 'Sus ojos en mí'. Con su primera novela obtuvo el Premio Benito Pérez Armas; con la segunda, el Pérez Galdós.

En su faceta periodística, fue jefe de programas de Radio Exterior de España, director de Radio 3 y de Radio Nacional de España; consejero de Administración de RTVE, presentador y coordinador de los Telediarios del fin de semana de TVE y director del programa 'A vivir, que son dos días', en la Cadena SER.

Recibió el Premio Europa en Salerno, el Ondas Nacional de Televisión, el Antena de Oro de la Asociación de Radio y Televisión y el Villa de Madrid Mesonero Romanos.

Los bibliotecarios de la Comunitat Valenciana lo distinguieron como bibliotecario de honor y figura como presidente del Patronato del Museo de Bellas Artes de València.