Compromís demana que els informatius territorials de RNE siguen en valencià com els de TVE-CV

Els representants nacionals de la coalició, Joan Baldoví i Carles Mulet, portaran la mateixa iniciativa al Congrés i al Senat, respectivament.

"Mentre en alguns territoris com Galícia, les Illes Balears o Catalunya si que escolten les emissions de RNE en les seues llengües pròpies, en territoris com el valencià no gaudim del mateix dret. I, d'acord amb el nostre ordenament jurídic, la ràdio pública ha de garantir els drets lingüístics en tots els territoris amb llengües pròpies, més si aquest també tenen l'estatus de llengües oficials, tal com indica l'article 6 del nostre Estatut d'Autonomia", defèn en un comunicat la diputada autonòmica Nathalie Torres.

I és que per a Compromís, que governa en la Generalitat al costat del PSPV i UP, la naturalesa pública d'aquests servicis radiotelevisius hauria de reflectir la diversitat lingüística espanyola i, en conseqüència, respectar els drets lingüístics de tota la ciutadania, en concordança amb el que disposa l'article 20.3 de la Constitució.

Al seu juí, per a garantir els drets lingüístics de la ciutadania valenciana, ha de tindre accés a uns mitjans de comunicació social en la seua llengua, molt particularment en la televisió i en la ràdio públiques: "Malgrat que en la televisió ja existeix aquest accés, és fonamental aconseguir-ho també en la ràdio".

Per açò veu necessari ampliar la desconnexió de la ràdio a la Comunitat per a incrementar la cobertura informativa de proximitat i una programació de qualitat que fomente la llengua i la cultura valencianes. "Garantir la pluralitat informativa és clau en qualsevol societat democràtica", reivindica la parlamentària.

En clau estatal, Baldoví coincideix que aquesta reclamació és "de sentit comú: Demanem que les desconnexions de RNE en el nostre territori siguen en valencià per a respectar eixa pluralitat lingüística que tenim i perquè els i les valencianoparlants tenim poques possibilitats que els mitjans de comunicació ens parlen en la nostra llengua. Per tant, un mitjà públic ho ha de fomentar de manera decidida".