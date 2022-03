Marc Anthony confirma su relación con Nadia Ferreira, Miss Paraguay 2021

Se venía rumoreando desde hace unas semanas y finalmente los mismos protagonistas de la historia lo han confirmado en sus redes sociales. Y dicha realidad no es otra que Marc Anthony tiene de nuevo ocupado el corazón. En su caso con una joven a las que saca 31 años: la modelo Nadie Ferreira, quien fuera seleccionada por Paraguay para representar al país en Miss Universo 2021.

Primero fue la propia reina de la belleza de 22 años, nacida en Villarrica, quien subió a su Instagram, donde tiene un millón y medio de seguidores, varios vídeos de uno de los últimos conciertos del cantante neoyorquino en Los Ángeles, estando ella en primera fila y siendo la destinataria, cuando el artista interpretaba el tema Parecen viernes, de un beso que le mandaba en cuclillas.

Ante el cariñoso gesto, Ferreira no dudó en responder con un alto "Te amo". Además, la Miss Universo Paraguay escribió en dicha story un "You're the one" ["Eres tú", aunque faltaría la otra mitad de la frase: "a quien yo quiero") junto al emoticono de un corazón. Además, este domingo subía una fotografía en la que posaban delante del cartel del espectáculo y Nadia titulaba la imagen con un "Inolvidable concierto. Shoshi loves you".

El sábado, sin embargo, ya llegaban las primeras pistas en el perfil de Anthony, dado que publicaba unas fotografías en las que aparecía con la actriz Eva Longoria por una parte y con el exboxeador Óscar de la Hoya. Y las tres estrellas con sus parejas. "Gracias, LA, qué noche... ¡Felicidades comadre!", escribía el músico de 53 años refiriéndose a la actriz de Mujeres desesperadas.

Nadia aparecía en esas fotografías con una gran sonrisa, un vestido rojo y siempre al lado de Marc, lo que hizo que la publicación se llenase de comentarios augurando un futuro prometedor para la pareja. Tras leerlo, al artista, que también tiene la nacionalidad puertorriqueña, no le quedó otra que hacerse otra fotografía con Nadia en su regazo.

"Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean", puso Anthony como pie de foto y Nadia contestó el post con un "Así siempre". Y eso que no llevan tanto tiempo juntos, dado que las habladurías sobre su romance comenzaron hace un par de semanas en una fiesta de temática griega en la que ambos se besaron en la boca después de romper algunos platos contra el suelo.

Muy poco después, por el Día Internacional de la Mujer, le dejó escrito un mensaje: "Felicidades, reina. Especialmente hoy, en el día de la mujer". La contestación de ella, "Gracias, Tony", no era tan efusivo como se podía esperar, pero las dudas ya se han disipado tras este fin de semana.