Ayuso, sobre la gestión de Sánchez: "El Gobierno de España está acabado, la duda es cómo va a abandonar el poder"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido muy crítica este lunes con la gestión que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez con la crisis de los transportistas y con los agricultores y ganaderos, donde ha asegurado que su Ejecutivo "está acabado" y que la única duda que tiene "es cómo va a abandonar el poder".

En una entrevista en Antena 3, recogida por 20minutos, ha criticado que "no escuchan a nadie" y "toman todas las decisiones al margen del Parlamento y de la opinión pública". "El Gobierno de Pedro Sánchez está acabado, solo tiene que decidir cómo va a salir. Nadie aguanta ya esta situación", ha afirmado, porque España "está cayendo en la irrelevancia".

"A una parte muy importante de la población no le compensa salir a ganarse el pan porque es más caro, y el Gobierno no toma medidas", ha sostenido. Para Ayuso, una de las medidas que se deberían establecer para resolver el paro de los transportistas y ayudar al sector del campo conllevan "una bajada drástica de impuestos, pero no puede dejar que estos precios al alza arruinen a las clases medias y a toda España, y sin escuchar absolutamente a nadie", ha añadido.

Por eso, cree que "el Gobierno de España debería dimitir porque está tomando decisiones que no venían en ningún programa, y están arruinando a uno de los países más prósperos del mundo, han roto consensos, han dividido entre regiones, han empobrecido a todo el país y nos han dejado en la nada". La líder regional ha lamentado los piquetes violentos, y considera que hay que hacer una excepción en los paros con los alimentos perecederos, para evitar su desperdicio.

"Van de polémica en polémica hasta el siguiente fin de semana esperando que en algún momento, a lo mejor el año que viene, ya veremos, la Unión Europea, a través de grandes fondos, riegue y, de esta manera se nos olviden las cosas, pero mientras tanto la soberanía se ha visto como se ha visto, hemos ido perdiendo territorios, la Educación la están destrozando a marchas forzadas mientras se piensan que la población está despistada en otras cosas...", ha planteado.

Refugiados y Sáhara

En cuanto a la llegada y gestión de los trámites de los refugiados ucranianos, Ayuso ha señalado que la idea de que el Hospital Enfermera Isabel Zendal sea el punto de control de los desplazados por la guerra es porque está "junto al aeropuerto", lo que facilita su entrada, y además allí se les realiza un "chequeo médico porque muchas de las personas que llegan vienen contagiadas con Covid, ya que el nivel de vacunación de Ucrania es mucho más bajo que el de España", ha indicado.

Así, ha respondido ante las críticas hacia la puesta en marcha del punto de control en el Zendal que se ha vertido desde el Ejecutivo central, donde recuerdan que el único lugar donde se les facilita la documentación (el NIE) es el que abrió el Ministerio de Inmigraciones y Seguridad Social en Pozuelo.

Sobre el cambio de rumbo en la política sobre los saharauis, la presidenta autonómica ha manifestado que es un ejemplo más de que el Gobierno de Sánchez "no escucha a nadie, toman todas las decisiones al margen del Parlamento". Además, se siente indignada por lo que dije este domingo Miquel Iceta en un tuit, que el acuerdo no afectaría a Ceuta, Melilla y Canarias, y asegura en este sentido: "Ni a Murcia, faltaría más, son tan parte de España unas como otras".

"Etapa nueva" con Feijóo

Preguntada por el candidato a liderar el PP y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado esperanzada por una "etapa nueva" donde la palabra central es "tranquilidad", donde cada autonomía trabaje ya porque el partido sea alternativa de Gobierno en el país.

"Empezamos una nueva etapa en la que va a reinar una forma de hacer política, de un hombre que lo ha sido todo, que no tiene que demostrar su valía, que ha cosechado grandes mayorías absolutas, que es solvente", ha defendido.

De Pablo Casado y Teodoro García Egea ha señalado que no espera nada de ellos. "Son una maquinaria que se puso para destruirme", ha indicado. La presidenta madrileña ha defendido que "todo está en A" y "todo está fiscalizado" pero han intentado por todos los medios destruirla, desgastarla. "Ya está bien aquí, el saber que están constantemente buscando mi destrucción es algo obsesivo. Yo lo que quiero es pasar página", ha declarado.