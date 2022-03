El gesto de Shakira al Real Madrid en un tuit tras la goleada en el Clásico: "Piqué no me deja decir estas cosas en público"

El FC Barcelona volvió a sonreír en un Clásico tres años después y lo hizo además con una exhibición de las de sus mejores épocas al golear este domingo con mucha autoridad por 0-4 en el Santiago Bernabéu a un Real Madrid inoperante y perdido todo el encuentro.

Un Clásico que dejó muchas imágenes para la historia dentro del terreno de juego, pero también fuera de él. Una de las más comentadas, y que hicieron arder las redes, como comúnmente se dice, fue una publicación de Shakira en Twitter.

La artista colombiana, mujer del central del Barça Gerard Piqué, no perdió la ocasión para sacar pecho por su marido. Eso sí, lo hizo con un gesto que ha causado todo tipo de comentarios, con la mano alzada y con los dedos marcando un cuatro (los goles del equipo culé al eterno rival).

"Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así, pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor", escribió Shakira. "No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!".

Hay que recordar que Piqué fue titular en el Clásico y jugó todo el partido contra el Real Madrid después de que el pasado jueves abandonase el campo en el choque contra el Galatasaray en la Europa League por problemas físicos.