Feijóo no votarà aquest dilluns en les primàries del PP per a "cedir el protagonisme mediàtic a la militància de base"

El president de la Xunta i candidat a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, no votarà aquest dilluns en les primàries del partit per a "cedir eixe protagonisme mediàtic a la militància de base", ja que la seua intenció és posar el focus en la gent que fa el Partit Popular i que no està en l'estructura, segons han informat a Europa Press fonts del seu equip.