La Comunitat, en alerta taronja: precipitacions generalitzades, boires i bancs de boira

Segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), hui hi haurà cel nuvolós i no es descarta que les pluges puguen anar acompanyades per tempestat. Hi haurà probables boires en punts de muntanya i bancs de boira.

S'espera vent de l'est més marcat al litoral, en el terç del qual nord serà ocasionalment fort. En la resta serà fluix amb alguns intervals de major intensitat al llarg del dia.

Les temperatures mínimes aniran en lleuger ascens i les màximes no patiran canvis o tindran lleus descensos. Així, Alacant registrarà una mínima de 14ºC i una màxima de 17ºC; Castelló, de 12 i 14; i València, de 13 i 14ºC.