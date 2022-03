El Ayuntamiento de Madrid da el primer paso para retirar la suciedad de los interbloques

Los vecinos de los interbloques están más cerca de ver resuelto sus problemas de limpieza. Ante las denuncias vecinales y del grupo Más Madrid por el olvido de estas zonas del este y sur de Madrid en los actuales contratos de limpieza, el Ayuntamiento se comprometió a resolver el problema con un servicio específico. Tal y como avanzó el área de Medio Ambiente y Movilidad a 20minutos, se crearía un contrato de refuerzo de limpieza en 294 zonas de interbloque. Y así ha sido.

"Son zonas privativas de uso público, por lo que jurídicamente es complejo. Por eso hemos resuelto esa posibilidad para poder licitar un contrato para poder destinar 11 millones al año para poder mejorar la situación actual en las zonas de interbloque", ha explicado el delegado Borja Carabante durante la comisión del ramo.

Lo ha hecho en respuesta al concejal de Más Madrid, José Luis Nieto, quien ha traído a la mesa el anuncio del contrato. Ahora bien: "¿Cuánto tiempo va a tardar en tener el contrato en marcha? ¿Las zonas afectadas van a estar un año sin un servicio decente de limpieza? ¿Qué espacios tiene previsto incluir en los contratos y qué servicios se van a prestar?", ha preguntado el concejal al delegado sin obtener respuesta a ninguna de sus preguntas.

Y es que el contrato está en su fase más preliminar. Aún no se ha licitado, por lo que no se conocen más detalles. En todo caso, el delegado insiste en que "no se han dejado de limpiar ni de cuidar las zonas interbloque, sino que, por lo contrario, se está manteniendo el mismo ritmo de limpieza que se mantuvo cuando Más Madrid gobernaba en la época de Carmena. A lo que Nieto ha respondido: "Ya vemos que el argumento que nos daban de que eran espacios privados era una excusa que han podido arreglar tan pronto como se han visto obligados a ponerse a ello".