Qué es a lo que más teme cada signo del zodiaco: sus miedos y debilidades

Esta semana nos asomaremos a aquello que más atemoriza a cada uno de los signos del Zodiaco, tanto si es desde un punto de vista material como psicológico o emocional, aquello que menos desearían que les sucediera, las pruebas o adversidades que más daño les podrían hacer y mayores traumas podrían dejarles. Haremos un recorrido a vista de pájaro por el lado más débil y vulnerable de cada uno de los doce signos, para ver donde encontraremos sus mayores pesadillas en lo mundano y en lo personal.

Aries

Para este signo guerrero y voluntarioso no habría nada peor que la derrota, sucumbir ante sus competidores o enemigos, ser esclavizado y verse sometido a la tiránica voluntad de otros, humillado en su dignidad o su virilidad, expuesto a las pasiones o la violencia de otros, a la inseguridad y el miedo. También, en el ámbito propiamente erótico, igualmente crucial para estos nativos, su mayor pesadilla sería la impotencia o frigidez, verse humillado y rechazado, sentir que ha fracasado como hombre o como mujer.

Tauro

Quizás sea este el signo más hedonista y apegado a los placeres y cosas materiales, al dinero y las cosas buenas de la vida, por ello verse absolutamente privado de todas estas cosas puede ser sin ninguna duda su mayor tormento: La miseria, la ruina, las mayores estrecheces e incomodidades, la privación absoluta del amor y los placeres y ver como todo aquello que más ardientemente desean se lo llevan otros. No hay nada peor para este signo acumulativo como la pérdida absoluta del patrimonio y todo lo ganado.

Géminis

Este es, ante todo, el signo de las relaciones, las comunicaciones y el intercambio, y no puede haber peor experiencia para estos nativos que verse absolutamente incomunicados y aislados ya sea por motivos físicos, psicológicos o mundanos, la soledad es su peor pesadilla, verse inmovilizados y privados de relacionarse, comunicarse, viajar o simplemente moverse. También verse sometidos a una estricta rutina diaria, carente del menor estímulo o novedad, o finalmente a enfermedades crónicas y paralizantes.

Cáncer

Nada aterrorizaría más al signo más intimista y sensible del Zodiaco que verse privado de una familia y un hogar, de seres queridos que le den afecto y protección emocional; o en su caso también de verse rechazado por su familia y seres queridos, desterrado de su hogar, o ver como su familia y hogar son destruidos por una guerra o una gran calamidad. También tener una infancia gravemente traumatizada y desgraciada, criarse en un orfanato sin ningún vínculo familiar ni ningún cariño o ternura en que apoyarse.

Leo



Para estos reyes sin corona del Zodiaco nada hay más terrible que verse imposibilitados de poder realizarse y hacer lo que desean en la vida, en un ambiente de esterilidad, humillados o rechazados por aquellos que ama o admira, verse derrotados o fracasados en su profesión y si logran la fama que esta sea para mal, ser atacados o vilipendiados públicamente. También en el ámbito físico la carencia de fortaleza y vitalidad, verse enfermos y estar a merced de los cuidados de otros que les humillen o les maltraten.

Virgo

Estos nativos aman el trabajo y las responsabilidades pero otra cosa muy distinta sería cuando estas cosas se convierten en su mayor tormento, un trabajo extenuante y poco o nada remunerado, sin ninguna clase de reconocimiento, un trabajo alienante que detestan pero que al mismo tiempo no pueden dejar porque de él depende su sustento. También el esfuerzo y los sacrificios de largos años que al final resultan estériles o desembocan en un gran fracaso. Una vida llena de renuncias, sacrificios y de enfermedades.

Libra



Nada puede haber peor para este signo que ama la paz y la concordia que vivir en medio de un ambiente de extrema tensión, violencia y agresividad del que no se puede escapar por ningún lado. También estos nativos aman más que nadie las uniones de amor, compartir todo con la pareja y por ello nada hay peor para ellos que la soledad, la separación o la viudez, no poder compartir la vida con nadie. Además de no conseguir la unión de amor tener que verse obligado a lidiar con graves enemigos o adversarios.

Escorpio

Para el signo más erótico y pasional de los doce no puede haber peor prueba que no poder realizar bajo ningún concepto sus volcánicos impulsos, sufrir grave impotencia o frigidez o ser víctima de una terrible represión ya sea por razones físicas, psicológicas (miedos, fobias), espirituales o de cualquier otra naturaleza. Tener que ahogar y silenciar sus terribles impulsos sin que nadie lo note. También estos nativos pueden sufrir terribles tormentos espirituales y emocionales, inmensos resentimientos y rencores.

Sagitario

Para el optimista e idealista Sagitario no hay nada más doloroso o desagradable que el choque de sus maravillosos sueños con la árida y oscura realidad, el verse decepcionado o traicionado en sus ideales más íntimos y profundos. También el vivir una existencia atado o esclavizado a un círculo muy pequeño, sin poder viajar o relacionarse. Sufrir amargas pruebas y sufrimientos, materiales o espirituales, que paralizan la alegría de vivir. Finalmente creer en un Dios terrible, justiciero y castigador, al que se teme.

Capricornio

Estos nativos luchan durante toda su vida por alcanzar una meta o una ambición material, ya sea el poder o la riqueza, por ello nada hay más terrible para ellos que el fracaso, perderlo todo después de haber luchado durante décadas, la miseria, la cárcel o el exilio o la persecución. También le dolerá igualmente si es su familia o hijos quienes sufren todas estas cosas debido a que él ha conseguido librarse. De todos modos estos nativos están preparados para soportar mejor que nadie el mayor sufrimiento.

Acuario



Este signo siente mejor que nadie la amistad y la unión de almas, el compartir juntos grandes sueños y esperanzas de cara al futuro, por eso no habrá mayor dolor para ellos que verse privados de todas estas cosas, o ver como fracasan y se hunden sus sueños y esperanzas o son traicionados por sus amigos y ven como estos se convierten en enemigos. También van a sentir el mayor dolor cuando se vean rechazados y no encajen en ningún grupo ni tengan amigos, vagando en soledad sin ninguna esperanza.

Piscis

El signo más espiritual de todos es también el que aporta las mayores y más terribles pruebas materiales y espirituales, las más profundas y dolorosas que afectarán además a todos los ámbitos de la vida: graves enfermedades crónicas y paralizantes, reclusión, cárcel, exilio, hospital. También el propio nativo puede autodestruirse mediante drogadicción, alcoholismo y otras cosas. Finalmente las mayores pruebas de naturaleza espiritual, ser víctima de ataques de magia negra, hechicería o de otras cosas similares.