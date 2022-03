En primavera, al trabajo con estilo: esta es la colección de recipientes 'eco' que ya conocen los que viven de táper

Debido a los horarios laborales, son muchos los que se ven obligados a comer en el trabajo, lo que se traduce en tener que tirar de táper (o dejarse una cantidad importante en menús). Si eres de los que apuesta por la primera opción, ya sabrás lo que es tirar de imaginación para dar con recetas diferentes que no nos hagan caer en las mismas elaboraciones de siempre. Si este es tu caso, también tendrás muy presente el significado de la palabra batch cooking, puesto que se ha convertido en tu filosofía para sobrevivir al día a día: cocinar varias elaboraciones o ingredientes básicos para no tener que encender los fogones el resto de la semana.

Seas seguidor de esta forma de cocinar o prefieres preparar las recetas cada día, lo que está claro que necesitas un buen juego de táperes para almacenar tu comida o para transportarla hasta la oficina. Junto a estos recipientes, contar con una botella de agua es indispensable para cubrir las necesidades de hidratación diarias puesto que, en la oficina, solemos levantarnos para este hábito menos de lo que requerimos. En 20deCompras hemos encontrado la solución para cumplir con ambas necesidades: se llama Quokka y tiene unos de los táperes y botellas de agua más bonitos del mercado. Esta empresa española cuenta con un catálogo de productos que abogan por un estilo de vida sostenible y solidario con diseños increíbles para aquellas personas que quieren cuidarse en todos los sentidos. Además, apostando por estos productos evitas el uso de plástico de un solo uso.

Uno de los termos de la firmal. Quokka

Si, después de ver su diseño, no has podido evitar caer rendido a sus encantos; atento: ¡tiene muchos otros! Esta apuesta de Quokka no solo es un termo, incluye un difusor para tés e infusiones integrado que nos facilitará su preparación y degustación, en cualquier estación, pues, gracias a su estructura con boca ancha, permite añadir cubos de hielo en la época estival. Además, estos termos de acero inoxidable tienen doble pared para mantener la temperatura de la bebida perfecta durante horas.

Prestaciones similares tienen los táperes de la firma: estampados y colores para alegrar la vista, disponibles en dos capacidades (500 mililitros y 820) y con tapa antigoteo para evitar fugas inesperadas. Además, según nuestras necesidades (¡o exigencias!), podemos escoger el recipiente de cristal, que destaca por la resistencia del material a los impactos y por incorporar una funda protectora de silicona; o el de acero inoxidable, con estructura de doble pared. ¿Listo para escoger? Te avisamos que, entre tanto diseño (¡y tan bonito!), será difícil.

Los diseños son uno de los puntos fuertes de estos táperes. Quokka

