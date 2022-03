El apuro de Nuria Roca con Adriana Ugarte y María León por su película: "No sé si estoy haciendo 'spoiler'..."

Málaga refrendó este domingo los veinticinco años que alcanza su idilio con el cine español con la entrega de la Biznaga del Premio Málaga, el principal premio honorífico del Festival, a la Academia de Cine en representación de toda la industria cinematográfica nacional.

Para entregar un galardón excepcional, porque era la primera vez que el Premio Málaga se entrega a una institución y no a un profesional del cine, el encargado fue también de excepción, Antonio Banderas.

Además, durante el fin de semana se pudo ver la presentación de algunas películas y series. Entre ellas, Heridas, de Atresmedia. En La Roca, por la tarde, Nuria Roca pudo hablar con dos de sus protagonistas, Adriana Ugarte y María León.

"Sin contarte mucho, porque tampoco te podemos contar mucho, es una historia ya no solo de mujeres, sino una historia de seres humanos bastante rotos, bastante desarraigados. Y va a ser una historia de saneamiento de esos vínculos y de vuelta a la tierra, de vuelta al origen", señaló Ugarte. "Trata un drama social que por desgracia se da más de lo que a nosotras nos gustaría", dijo, por su parte, León.

Entonces, la presentadora valenciana dio algo más de información. "Las dos tenéis dos personajes que emocionalmente son complicados porque son dos madres... Bueno, dos madres no, pero sí tiene relación con la maternidad. Yolanda, que es el personaje de María León, sí que es madre...", apuntó justo en el momento en el que, apurada, pensó que estaba dando demasiada información de la ficción. "No sé si estoy haciendo spoiler...", destacó.

"No, esto aparece en el tráiler", la tranquilizó Adriana Ugarte. "Menos mal, porque de repente me he dicho: '¿ahora qué hago?'", dijo Roca.

"Tú eres una profesional, no vas a meter la pata, Nuria", le dijo de nuevo Ugarte.