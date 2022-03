Una nueva confrontación acecha al clan de las Campos. Curadas las heridas entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio, parece que un enfrentamiento de esta última con Makoke sería el motivo del distanciamiento entre la ex de Kiko Matamoros y Terelu Campos, madre de Alejandra.

Así lo manifestaron los colaboradores de Viva la vida el sábado por la tarde. Un día después, la joven asistió al programa, en el que colabora habitualmente, para aclarar lo que pasó ese día, cuando Makoke se enfrentó a ella durante una publicidad.

"Yo no me he metido en su vida ni me he metido en el conflicto que han tenido ellos", dijo Alejandra en referencia a la separación entre Kiko Matamoros y Makoke. "Lo que pasó es que Kiko hizo un comentario en Sálvame, Makoke lo malinterpretó, y yo lo interpreté sin maldad", detalló.

Entonces, se produjo la pelea entre ambas, detrás de las cámaras. "En publi se fue a por mí, enfadada, porque tú, porque no sé cuántos, gritándome. Yo le dije que no le iba a faltar al respeto, que la respetaba porque era mayor que yo. Recuerdo que me dijo algunas cosas en las que no voy a entrar, insultos no, que yo recuerde, pero sí habló mal. Lo que recuerdo es que me digo algo así como que yo era amiguita de Marta (la novia de Kiko), y no creo que sea nada malo", sacó a la luz Alejandra.

"Yo sinceramente no vivo pensando que Makoke me ha echado la bronca, hago mi vida normal", contó la colaboradora.

Eso sí, se lo comentó a su madre, Terelu. "Le molestó, y entiendo que le moleste. Yo no esperaba eso de Makoke. La verdad es que mi madre no ha sido amiga de Makoke en la vida. Se han llevado bien por nosotras (Anita Matamoros y ella), pero ya está".

Además, desveló que, Actualmente, no tiene "ninguna relación" con Makone. "Pero sin mal rollo, si me tengo que sentar al lado, no hay ningún problema".