Abandonan a un perro porque los dueños creen que es gay

No hay ningún motivo que justifique el abandono de un animal, pero menos aún por motivos absolutamente infundados como el que llevó a unos estadounidenses a abandonar a Fezco, un perro de 5 años.

Tal y como recoge el Daily Mail, el perro fue recogido por los Servicios de Protección Animal del condado de Stanly en Albemarle, a unos 65 km al este de Charlotte, Carolina del Norte (EE UU).

El refugio está pidiendo voluntarios que puedan albergar a Fezco hasta que sea adoptado, después de que sus dueños lo abandonaran por considerarlo 'gay' tras ver cómo el perro montaba a otro macho.

En realidad, montar puede ser parte del comportamiento de juego normal de las mascotas y no es necesariamente indicativo de su sexualidad, según la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA).

Los cachorros a menudo montan a compañeros de juego, personas y juguetes hasta que alcanzan la madurez sexual, mientras que los perros machos o hembras castrados o esterilizados pueden seguir montando simplemente porque les gusta hacerlo.

Además, los perros a veces montan a otros animales "para mostrar estatus social o control", señala la ASPCA en declaraciones recogidas por el Daily Mail.