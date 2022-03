Miki Nadal anuncia que va a volver a ser padre junto a Helena Aldea

Miki Nadal ha vivido este sábado el mejor día del padre de su vida porque ha sido el momento elegido por él y Helena Aldea para anunciar a través de las redes sociales que van a ser padres.

A través de una fotografía muy cariñosa con su pareja donde están dándose un apasionado beso y la de un chupete rosa, el cómico ha confesado la feliz noticia de que esperan un bebé.

"Hoy es el Día del Padre y mi pequeña me ha preparado una sorpresa con regalos y muchos besos. Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa", comenzaba así su confesión, mencionando a su hija Carmen, fruto de su relación anterior.

"Pero hoy la sorpresa se la ha llevado ella porque hoy se ha enterado de que dentro de unos meses si todo va bien será la "hermana mayor'", ha revelado.

Además, ha aprovechado la ocasión para desvelar también el sexo del bebé que esperan, una niña, y lo ha hecho de una manera más "simple". "Por cierto si queréis saber si será niño o niña nos evitaremos el numerito de la fiesta de los globos de colores o fuegos artificiales rosas y azules. Todo más simple, en la segunda foto tenéis la solución", bromeó, indicando a sus seguidores que acudieran a ver la segunda imagen de la publicación donde aparecía un chupete rosa.

En este día tan especial para él, ha querido dedicarle unas emotivas palabras a la que será la madre de su hija. "Helena, la mujer que la vida me ha puesto al lado como compañera de viaje hasta el infinito y más allá va a ser la mejor mamá del mundo porque es buena, dulce, paciente y sorprendente. Y estoy muy feliz de vivir esta nueva aventura con ella. Estoy viviendo sin duda una de las mejores épocas de mi vida y quiero que el mundo se entere", ha declarado.