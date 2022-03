Sucesos.- Detenidas tres personas por explotar sexualmente a dos mujeres

Las investigaciones se han iniciado la pasada semana, al tener conocimiento los agentes de la Brigada Provincial de Extranjera y Frontera (UCRIF) de Valencia que dos mujeres podrían estar siendo obligadas a ejercer la prostitución por varias personas, así como entregarles el dinero recaudado, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Tras conocer esta situación, los agentes han averiguado que las víctimas desde varios años habrían ejercido la prostitución por miedo a las represalias que pudieran llevar a cabo, siendo además en muchas ocasiones agredidas para que continuarán.

Además, han tenido conocimiento de que una de las víctimas tendría un hijo menor en común con uno de los presuntos explotadores, siendo trasladada durante algo más de un año a Alemania, donde habría estado ejerciendo la prostitución en varias clubs de alterne, mientras el hijo estaba al cuidado de uno de los miembros del grupo.

No obstante, en un momento determinado, la víctima se negó "en rotundo" a estar lejos de su hijo, reuniéndose con él en España, con la condición de seguir ejerciendo la prostitución en la vía pública, bajo la amenaza de no volver a verlo si se marchaba o no conseguía dinero suficiente, llegando a exigirle la cantidad de 100 euros diarios.

Al conocer los hechos, los agentes han localizado el domicilio donde se encontraba el menor de edad y han establecido un dispositivo de vigilancia. Durante el transcurso del mismo, los policías han conseguido liberar al menor y detener a uno de los responsables y, horas más tarde, a otra de las presuntas implicadas. Las víctimas y el menor de edad han sido asistidos por agentes especializados y se les ha gestionado toda la asistencia necesaria.

Finalmente, los policías han detenido a dos sospechosos como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y un delito relativo a la prostitución. De los dos arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.